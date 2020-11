Le patron de Volkswagen confirme réévaluer Lamborghini et Ducati

En 2014, pendant la période de gouvernance de Sergio Marchionne, Ferrari prend son envol en entrant en Bourse, et en prenant ses distances avec le groupe Fiat. Un succès, puisque six ans plus tard, Ferrari s'est envolé, et a surpassé toutes les attentes, même en temps de crise. Lamborghini peut-il toutefois en faire autant ?

"Nous travaillons sur la structure légale de nos marques italiennes", vient de confirmer Herbert Diess, le patron du groupe Volkswagen. Actuellement, Volkswagen Group comporte trois noms italiens : Lamborghini, mais aussi Ducati et ItalDesign.

Cela fait quelques mois qu'une rumeur annonce une refonte des marques au sein du géant allemand, qui pourrait revoir la présence de Bugatti et de Lamborghini. Une prise d'indépendance de cette dernière ou une entrée en Bourse ne seraient pas à exclure, sans que Lamborghini n'abandonne totalement les technologies actuellement partagées, notamment avec Audi.

Des discussions sont ainsi en cours au sein du groupe qui vient d'annoncer une augmentation du capital alloué à l'électrification et au digital : 73 milliards d'euros y seront consacrés dans les cinq années à venir. Les Bugatti et Lamborghini semblent ainsi passer au second plan pour un groupe allemand qui met le paquet sur les modèles de grande diffusion, quitte à délaisser un peu les modèles vecteurs d'image.