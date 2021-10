Le patron de Volkswagen fait la promotion du vélo

Herbert Diess est décidément un drôle de personnage. C'est assurément le premier PDG d'un grand groupe automobile allemand à autant user d'une image décalée et pas franchement conservatrice. On aurait pu citer Dieter Zetsch dans ce registre, l'ex PDG de Mercedes et sa célèbre moustache, mais Herbert Diess fait bien plus fort. Il n'hésite pas une seconde à promouvoir tout ce qui n'est pas automobile.

Déjà surpris sur une drôle de planche de surf autour de l'usine de Wolfsburg, le patron du groupe Volkswagen est très actif sur le réseau social professionnel Linkedin. Et sa dernière sortie fait visiblement réagir.

"Le vélo est amusant, sain et bon pour l'environnement. Dans les centres urbains surpeuplés, la voiture - y compris la voiture électrique sans émission - ne sera acceptée à l'avenir que si le vélo dispose de suffisamment d'espace dans le mix de mobilité", a expliqué Diess. Sa publication intervient dans le cadre de la démocratisation du vélo chez les salariés de Wolfsburg, qui profitent désormais d'infrastructures dédiées.

Rappelons que le groupe VW, notamment par Seat, tente de nouvelles solutions de mobilité, avec le scooter électrique et la trottinette. Il existe également un spécialiste historique du vélo au sein du groupe avec Skoda.