Le patron de Volvo pense que l'hydrogène est une erreur

Le patron de Volvo, Håkan Samuelsson, a pris un parti très clair dans le cadre d'une discussion téléphonique avec des journalistes allemands. Le numéro un de la marque suédoise (qui pourrait carrément fusionner avec Geely, son propriétaire) a livré un avis très tranchant sur les énergies alternatives.

"Nous ne pouvons pas nous permettre de développer les deux technologies en parallèle", a confié Samuelsson. Il fait notamment référence à certaines récentes annonces de l'industrie automobile allemande qui dit vouloir se mettre à l'hydrogène, en plus des milliards d'euros qui vont être investis pour la voiture à batteries.

Samuelsson estime que "l'efficacité totale d'un véhicule électrique est meilleure que celle d'une voiture à hydrogène". Le patron de Volvo promet d'ailleurs une vraie progression de la technologie des batteries d'ici cinq ans chez Volvo, avec des autonomies plus grandes et des charges plus rapides. Il est vrai que jusqu'ici, le secteur des batteries est celui qui évolue le plus doucement : aucune avancée majeure n'a été faite depuis bien longtemps.