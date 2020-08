Le patron du groupe Volkswagen se meut en écologiste

En début d'année à Davos, en Suisse, le patron du groupe Volkswagen profitait de sa présence non pas pour parler d'économie (le thème principal du forum de Davos), mais d'écologie. Il expliquait que les taxes sur le carbone en Europe étaient trop faibles et que les gouvernements devaient se montrer plus engagés en matière de fiscalité.

Un discours que n'aurait probablement jamais tenu son prédécesseur, Martin Winterkorn. Mais Herbert Diess semble s'être engagé sur la voie de l'image d'un patron qui mise gros sur l'écologie et la mobilité électrique. Depuis le dieselgate, le groupe allemand tente de faire amende honorable en revoyant totalement son image et ses produits.

Herbert Diess se réaffirme aujourd'hui comme un patron soucieux de l'environnement : il a posté sur le réseau professionnel Linkedin un message à destination de Bill Gates, le fondateur de Microsoft.

"Vous comprenez parfaitement la logique du CO2 dans le secteur des transports. Vous savez ce que l'on a à faire et vous pourriez et devriez conseiller les gouvernements et les choses à promouvoir. Comme vous le dites, ce n'est pas très compliqué : des véhicules électriques dès que c'est possible".

Le patron du groupe Volkswagen a par ailleurs réaffirmé ses critiques vis à vis du gouvernement allemand qui abandonne un peu trop "lentement" le charbon dans le secteur de l'énergie. La date de 2038, que s'est fixée l'Allemagne, est bien "trop peu ambitieuse", juge-t-il.