Le Peugeot Boxer se convertit à son tour à l'électrique

Le groupe PSA continue de développer sa gamme de véhicules utilitaires électriques. Après le e-Expert (le modèle intermédiaire du catalogue Peugeot), voilà le grand frère Boxer qui se met à la mobilité verte en variante e-Boxer.

Comme pour l'Expert, le Boxer électrique aura droit à deux niveaux de batteries. Mais, étonnamment, Peugeot a choisi des batteries plus petites sur le plus grand des utilitaires : 37 et 70 kWh, contre 50 et 75 kWh pour l'Expert électrique.

Le client aura toujours le choix des châssis/carrosseries avec 4 longueurs et 3 hauteurs différentes, ainsi qu'une charge utile pouvant grimper jusqu'à 1890 kg sur la variante la plus volumineuse. Le volume de chargement est quant à lui annoncé inchangé. Pour l'autonomie, en revanche, la plus grosse des batteries offre 340 km selon l'homologation en WLTP, dans le cas le plus favorable. C'est malgré tout 10 km de plus que l'e-Expert en 75 kWh, qui est moins grand et moins lourd. Etrange...

Les tarifs ne sont pas encore connus, Peugeot préparant pour l'instant le lancement commercial de l'e-Expert pour la seconde moitié de l'année.