Le plein d'électricité va devenir plus cher qu'un plein d'essence en Angleterre

Comme tous les autres pays du Vieux Continent, le Royaume-Uni souffre de l'explosion récente du prix de l'électricité (passé en France de 85€ le MWh à 1000€). Or, nos voisins d'outre-Manche sont moins protégés que nous au niveau de l'augmentation des prix. Actuellement situé à 1 971 livres sterling (soit 2 332€) par foyer moyen, le plafond va passer à 3549 livres (4198€) dès le 1er octobre prochain (sachant que la facture moyenne par foyer n'était que de 1 277 livres ou 1 509€ par an en octobre 2021). Les tarifs réglementés de l'électricité augmenteront de 80% à partir de cette date, ce qui pourrait placer les deux tiers des ménages britanniques en situation de précarité énergétique.

Et cette augmentation du prix de l'électricité concernera aussi la recharge des véhicules électriques. D'après RAC, l'entreprise de services automobiles britannique, recharger sa voiture électrique devrait devenir plus cher que de faire un plein de carburant à partir du 1er octobre prochain. Le prix moyen du KWh va passer de 0,50 livres (0,58€) à 0,86 livres (1€). Sachant qu'un plein de carburant coûte environ 50 livres (soit 59€) pour 400 kilomètres, l'avantage de prix des véhicules électriques sur le coût énergétique va disparaître (en admettant que le prix des carburants ne remonte pas d'ici là). Le RAC estime même qu'avec la charge rapide, un trajet de 400 km pourrait coûter 99 livres (115€) de plus dans un SUV électrique comme le Jaguar i-Pace par rapport à un véhicule thermique classique.

Et en France ?

Rappelons qu'en France, les barèmes réglementés de l'électricité nous protègent pour l'instant de ces fortes hausses. Jusqu'à la fin de l'année, le kWh restera sous les 15 centimes d'euros en heures creuses avec le tarif EDF Bleu. Comme au Royaume-Uni, ces tarifs pourraient monter au début de l'année prochaine. Mais le gouvernement promet des hausses limitées qui n'auront probablement rien à voir avec celles de nos voisins anglais.