Le prix allemand des grosses électriques de Volkswagen, les ID.7 Pro S et GTX

Depuis l’année dernière, Volkswagen peut compter sur une grande berline électrique pour piquer des clients à celles de BMW (i5) ou Mercedes (EQE). Il y a quelques semaines, le constructeur allemand avait déjà levé le voile sur la version Tourer GTX de cette ID.7, avec un groupe motopropulseur de 340 chevaux et des batteries de 86 kWh. Mais aussi sur l’Id.7 Tourer de base, offerte elle aussi avec des batteries de 86 kWh et non plus seulement les accumulateurs de 77 kWh de la voiture depuis son lancement.

En plus de montrer cette fois la version berline de l’ID.7 GTX (développant elle aussi 340 chevaux avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,4 secondes), la marque de Wolfsburg publie les tarifs allemands des ID.7 Pro S (à grosses batteries de 86 kWh) et des variantes GTX (imposant également les batteries de 86 kWh).

Moins chère qu’en France ?

Ces tarifs allemands sont moins élevés qu’en France : alors que l’ID.7 à batteries de 77 kWh démarre actuellement à 59 990€ chez nous (et à 58 990€ pour sa version break Tourer), l’ID.7 Pro S à batteries de 86 kWh revendiquant 709 km d’autonomie maximale s’affiche à partir de 58 985€ en Allemagne. Sa version break ID.7 Tourer Pro S (autonomie maximale de 690 km) démarre à 59 785€. Espérons donc que Volkswagen profite de l’arrivée imminente de ces versions sur le marché français pour baisser à nouveau le prix de son ID.7, dont le prix de lancement en 2023 était fixé à 62 650€ avant de connaître une première réduction.

L’ID.7 GTX Tourer à partir de 63 955€ en Allemagne

Volkswagen communique également le prix allemand de l’ID.7 GTX en version Tourer : ce sera 63 955€, ce qui ne veut pas dire là aussi que la version française sera disponible au même tarif. Les commandes pour ce modèle et l’ID.7 Pro S démarreront demain (6 juin 2024) en Allemagne et elles ouvriront prochainement pour la France. On connaîtra alors leur prix chez nous.