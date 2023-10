Le prix de certaines voitures neuves commence à baisser

Il y a quelques jours, Caradisiac vous illustrait à quel point le prix des voitures neuves a flambé entre l’année 2010 et 2023. Quelques jours plus tôt, les spécialistes d’AAA Data décrivaient eux aussi une augmentation du prix moyen d’achat des voitures neuves en France sur le premier semestre 2023, quelle que soit la catégorie de modèle. Des chiffres qui ne surprennent pas tant les tarifs pratiqués par les constructeurs automobiles ont grimpé en flèche depuis 2020 à cause de la crise du covid-19, de la pénurie de semiconducteurs qu’elle a entraîné puis de la hausse de l’énergie et de l’inflation généralisée. Avec, en complément, cette volonté probable des marques de profiter de la situation pour augmenter leurs marges, quitte à sacrifier le nombre.

Mais alors que nous avons nous aussi constaté un ralentissement, voire même un arrêt total de ces hausses de prix sur la plupart des véhicules neufs du marché lors des recherches de notre guide mensuel des promotions, de nouvelles données compilées par Cox Automotive aux Etats-Unis prouvent que de l’autre côté de l’Atlantique, certaines marques commencent à baisser leurs prix après des années de forte hausse. Le prix de vente moyen des voitures neuves aux Etats-Unis a baissé de 0,7% en septembre 2023 par rapport à septembre 2022 et de 0,5% par rapport à août 2023.

Tesla en tête, évidemment

Les baisses les plus spectaculaires concernent évidemment les modèles de la marque Tesla puisqu’elle a pratiqué la même politique tarifaire agressive aux Etats-Unis qu’en Europe. Le prix de vente moyen de ses modèles a baissé de 24,7% au mois de septembre 2023 par rapport à septembre 2022. Par rapport à août 2023, ce prix moyen de vente a aussi baissé de 5,5%. En raison de ses volumes de ventes importants, la politique tarifaire de Tesla explique en partie la baisse moyenne des prix neufs constatés sur le marché total du pays. Toujours d’après les données de Cox Automotive, on note une baisse de 2,5% en moyenne pour Honda. Jaguar perd 7,7%, Kia 0,8%, Nissan 2,0%, Toyota 0,5%, Volkswagen 1,2% et Volvo 4,2%. Les marques américaines absentes d’Europe ont aussi tendance à perdre un peu de valeur de vente moyenne, avec quelques exceptions.

Pas encore de rabais sur le luxe, mais…

Les marques premium restent beaucoup plus chères, mais certaines d’entre elles commencent aussi à baisser timidement leurs tarifs. La valeur de vente moyenne d’Audi a augmenté de 8,1% en un an par exemple, mais elle baisse de 0,3% par rapport à août 2023. Même constat chez BMW (+3,7% sur un an mais -0,6% par rapport à août 2023), chez Mercedes (+11,5% et -0,2% respectivement) ou encore chez Lexus (4,7% et 0,0%) et Land Rover (+1,8% et -0,6%). Même chez Porche, la situation se stabilise avec 0,6% de hausse seulement sur le dernier mois après 8,8% de hausse en un an.

Ces chiffres sont intéressants car ils montrent que même si la plupart des marques gardent un niveau très haut (surtout sur les modèles de luxe et d’exception), le marché américain semble sorti de sa phase d’augmentation continue et présente même un reflux pour une partie non négligeable de ses marques. Les mêmes observations devraient se constater chez nous à court terme mais attention, il existe un biais : ici, on ne voit que les valeurs de vente moyennes des véhicules neufs. Il est probable qu’une partie de la clientèle, forcée de limiter son budget, achète des voitures moins chères. Il ne s’agit donc pas que de la seule baisse des prix du neuf pratiquée par les marques.