Le prix de l'Opel Corsa électrique paraît désormais ridicule

28 000€ tout rond. Voilà le nouveau prix de base de la Peugeot E-208 électrique en finition Style avec le moteur de 136 chevaux et les batteries de 50 kWh brut. Elle vient tout simplement de baisser son prix d’appel de plus de 8 000€ afin de se repositionner face à la Renault 5 E-Tech Electric et la Citroën ë-C3, coûtant respectivement 27 990 et 27 800€ avec un équipement proche et des batteries plus petites.

Résultat, l’Opel Corsa Electric se retrouve totalement hors sol. La citadine électrique allemande conserve en effet pour l’instant sa tarification « 2024 », avec un prix de base fixé à 32 000€ en finition « Edition » pour le moteur de 136 chevaux à batteries de 50 kWh (et de 33 500€ avec le moteur de 156 chevaux à batteries de 51 kWh).

Il va vite falloir baisser

Même si on imagine que les concessionnaires d’Opel pratiquent déjà de généreuses remises pour écouler leurs Corsa Electric, il va vite falloir baisser ce prix d’accès pour que la voiture redevienne concurrentielle sur le marché désormais très disputé des citadines électriques.

Même le Frontera, ce nouveau SUV électrique urbain (certes doté d’un moteur moins puissant et de plus petites batteries à technologies LFP) coûte moins cher, avec son prix de base fixé à 29 000€. D’ailleurs compte tenu de l’autonomie réelle de ce genre d’auto, pas sûr qu’il ne trouve beaucoup de clients pour ceux qui ont besoin de partir parfois en voyage.