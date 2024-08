Le prix des phares de la Bugatti Chiron va vous faire peur

Le prix des voitures neuves en constante augmentation et celui de leurs pièces détachées fait souvent jaser. Il y a quelques mois par exemple, on apprenait que le long bandeau lumineux avant en LED du dernier Hyundai Kona coûtait environ 3 000€ en cas de changement. Il ne vaut mieux pas abîmer les voitures modernes ! Mais dites-vous que les choses pourraient être bien plus terribles encore si vous possédiez une Bugatti Chiron et qu’elle se retrouvait avec un phare cassé à la suite d’une manœuvre imprudente d’un autre automobiliste.

Cette annonce publiée sur le site E-Bay propose justement de vous vendre une paire de phares de Bugatti Chiron, en version Super Sport ou Pur Sport (les deux variantes radicales de la sportive de Molsheim). Le prix demandé ? 147 000€. Oui, c’est bien le prix d’une Porsche 911 Carrera Cabriolet tout entière !

Combien coûte vraiment un phare de Bugatti Chiron ?

Certes, le prix de ces phares de Bugatti est probablement un peu spéculatif sachant qu’ils ne sont pas vendus par le constructeur directement dans le cas présent. Le vendeur espère-t-il tomber sur un collectionneur d’objets Bugatti capable de casser sa tirelire pour les acquérir à défaut de pouvoir s’offrir la voiture complète ? Une chose est sûre : le vrai prix des phares ne doit pas être trop loin de ce chiffre. Bugatti a la réputation de pratiquer des prix très élevés sur toutes les pièces de ses autos et c’est presque une question d’image de marque, d’ailleurs.