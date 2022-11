Le prix du carburant augmente moins que prévu en France

Depuis mercredi dernier, il n’y a plus que 10 centimes d’euros par litre de carburant de remise gouvernementale dans les stations-service de France au lieu de 30. Cette réduction a provoqué sans surprise une forte augmentation de la fréquentation des automobilistes à la pompe au cours des derniers jours de la remise maximale, les consommateurs voulant profiter à fond des prix bas.

Comme prévu, les prix du carburant ont naturellement augmenté après le 15 novembre dernier à la suite de cette réduction de la remise gouvernementale. Mais d’après les données du ministère de la Transition énergétique publiées ce mardi, la hausse est moins importante que redouté : on notait une augmentation de 10,4 centimes pour le litre de diesel dans le pays vendredi dernier avec en moyenne 1,9059€ affiché. Le sans plomb 95 grimpait lui de 13 centimes et se négociait en moyenne à 1,7828€ le litre. C’est donc pour l’instant moins que les 20 centimes d’augmentation induits par la baisse de la remise gouvernementale. Peut-être faut-il y voir l'influence de la baisse du cours du baril de Brent, actuellement à moins de 84 dollars ?

Un petit avantage résiduel chez TotalEnergies

Ces prix, dont les variations restent importantes selon les régions et la situation géographique des stations, demeurent souvent plus intéressants chez TotalEnergies et pour cause : il y a toujours une remise supplémentaire de 10 centimes d’euros dans les stations du groupe, qui doit disparaître totalement le 1er janvier prochain. Les 10 centimes de remise gouvernementale restants se réduiront eux aussi à zéro à la même date, ce qui occasionnera inévitablement une nouvelle hausse des prix au début de l’année prochaine.