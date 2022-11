Les Français se sont rués dans les stations-service avant la fin de la remise

C'est la fin de la remise gouvernementale maximale dans les stations-service de France. Dès demain mercredi, l'essence et le diesel coûteront 20 centimes de plus par litre et même 30 centimes de plus dans les stations du groupe TotalEnergies (qui appliquait une remise supplémentaire de 20 centimes depuis le 1er septembre, réduite à 10 centimes à partir de demain). De quoi théoriquement repasser au-dessus des 2€ le litre dans les points de distribution les plus chers du pays, avant une nouvelle augmentation le 1er janvier prochain (avec la disparition totale de la remise gouvernementale, soit 10 centimes restants).

Sans surprise, les automobilistes français ont anticipé cette hausse du prix du carburant. Comment ? En faisant le plein juste avant la suppression de la remise maximale. Ce sont les données comme celles de l'application routière Waze qui permettent de le constater : d'après ses mesures auprès des utilisateurs, la fréquentation des stations-service a augmenté de 43% du 13 au 14 novembre 2022 par rapport aux deux journées précédentes.

Strasbourg et Marseille, villes où les stations sont le plus prises d'assaut

Dans le détail, ces données montrent que les automobilistes ont été le plus actifs dans les villes de Strasbourg et de Marseille, où la fréquentation des stations-service a respectivement augmenté de 64 et 61%. Si vous voyez des stations TotalEnergies en rupture de stock près de chez vous (ou plus généralement toutes celles où le prix du carburant y est régulièrement moins cher qu'ailleurs), c'est à cause de ce phénomène. D'après la même logique, la fréquentation de ces stations-service devrait baisser à partir de demain...jusqu'à épuisement des réservoirs !