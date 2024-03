Le prix du Tesla Model Y augmentera cette semaine

Les Tesla Model 3 et Model Y sont tous les deux affichés à 42 990€ en prix de base. Mais attention, le SUV familial du constructeur américain va devenir plus cher. Dans une annonce relayée par les journalistes de Reuters, Tesla a en effet annoncé une hausse des prix de son Model Y aux Etats-Unis mais aussi en Europe.

Chez nous, cette hausse sera d’environ 2 000€ et deviendra effective le 22 mars prochain. Le prix de base du SUV électrique devrait donc monter aux environs des 44 990€, ce qui nuira inévitablement à sa compétitivité sur un marché où la concurrence prospère enfin.

Au prix d’un Peugeot E-3008

Fini le temps où le Tesla Model Y était moins cher que ses rivaux ! Rappelons que le Renault Scénic E-Tech démarre à 39 990€ avec de petites batteries et à 46 990€ avec des batteries plus généreuses de 87 kWh. Le Peugeot E-3008, de son côté, coûte 44 990€ avec des batteries de 73 kWh offrant une autonomie légèrement meilleure que l’Américain. Bref, il n’a plus trop le luxe d’augmenter ses prix actuellement sur le marché européen. Reste donc à voir s’il parviendra à rester en tête des ventes avec l’arrivée de ces nouveaux concurrents enfin au niveau en théorie.