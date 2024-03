Le Renault Scénic gagne sa 1ère bataille face au Peugeot E-3008

C’est le duel que tout le monde attend en cette année 2024, à côté de celui entre la Renault 5 E-Tech et ses citadines électriques de rivales. Alors que la catégorie des SUV électriques familiaux commence à prendre de l’importance chez nous, Renault et Peugeot investissent ce marché avec deux modèles dont le succès sera capital pour eux : d’un côté le Scénic E-Tech, récemment nommé « voiture de l’année 2024 en Europe » et qui marque une profonde rupture avec les précédentes moutures du Scénic thermique. De l’autre, un E-3008 lui aussi très différent visuellement du modèle qu’il remplace.

Il faudra attendre un peu plus longtemps pour que nous puissions organiser un véritable comparatif entre ces deux modèles. Mais maintenant que nous avons pris le volant des deux engins, on peut déjà dresser un premier bilan du match à distance entre ces deux véhicules qui ambitionnent de devenir des références du marché européen.

Le Renault démarre à 39 990€ dans sa version de base équipée de petites batteries de 60 kWh, mais sa variante à batteries de 87 kWh proposée à 46 990€ devrait représenter le plus gros des ventes. Il se trouve que dans sa finition GT essayée par les journalistes, le Peugeot E-3008 coûte exactement le même prix ! Avec 210 chevaux pour le lion et 220 chevaux pour le Renault, les deux véhicules revendiquent des performances similaires (0 à 100 km/h en 8,8 secondes pour le E-3008 et en 7,9 secondes pour le Scénic). Curieusement, le Peugeot avoue une masse beaucoup plus importante avec 2 108 kg à vide sur la balance contre 1 890 kg pour le Scénic. Son concurrent dispose pourtant de batteries bien plus grosses, avec 87 kWh contre seulement 73 kWh pour le Peugeot.

Un Scénic qui en donne davantage pour le même prix

Et c’est précisément l’un des éléments qui fait la différence entre les deux modèles, comme nous avons pu le constater lors de notre premier essai. On a mesuré une consommation mixte à 18,5 kWh/100 pour le Renault et à 19,9 kWh pour le Peugeot. Difficile de comparer ces deux chiffres sachant que nous n’avons pas essayé les deux véhicules dans les mêmes conditions au même moment, mais le Scénic semble posséder un petit avantage sur ce plan probablement grâce à sa masse moins importante. De quoi lui permettre d’arriver à une autonomie maximale plus généreuse : il revendique 625 km en WLTP contre 527 pour le Peugeot mais d’après nos mesures, cela se convertit respectivement à environ 470 et 367 km.

Ajoutez à cela une dotation de série similaire (connectivité totale, grands écrans pour le combiné d’instrumentation et l’ordinateur de bord et régulateur de vitesse adaptatif de série sur ces niveaux de finition) et vous comprenez pourquoi le Renault, également décrit comme un véhicule plus dynamique à conduire, a laissé une meilleure impression de l’avis général après ces premiers essais presse.

Quelques avantages pour le Peugeot

Tout n’est pas perdu pour autant pour le Peugeot : non seulement son design très particulier devrait séduire ceux qui trouvent le Renault trop « classique », mais il offre aussi une présentation intérieure plus jolie au niveau de sa planche de bord (même si la qualité de finition est en recul par rapport à la précédente mouture du 3008). Si le Scénic offre des places arrière plus spacieuses à première vue, le E-3008 se targue aussi d’avoir un plus gros coffre quand on compare leurs contenances en norme VDA : 520 litres contre 440 pour le Scénic qui se rattrape en norme « eau » avec 545 litres. Le Peugeot possède aussi une capacité de charge à 22 kW de série en courant alternatif, contre seulement 11 kW de série pour le Renault. Et une puissance en pointe fixée à 160 kW en courant continu contre 150 kW pour le Scénic.

Contrairement au Renault, il existe aussi toujours en version thermique (de 136 chevaux) et proposera bientôt des déclinaisons hybrides rechargeables ainsi qu’une version électrique à très grosses batteries de 98 kWh accouplées en option à deux moteurs de 320 chevaux. Chez Renault, il faudra se reporter vers l’Austral pour trouver un SUV équipé de motorisations thermiques.