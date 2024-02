Tesla va remonter ses prix en mars

L’évolution des prix chez Tesla ressemble un peu au cours de la bourse. Il évolue dans des proportions étonnantes et surprend parfois totalement les spécialistes du marché automobile. L’année dernière, le tarif de la berline Model 3 a baissé de plus de 10 000€ et celui du SUV Model Y est lui aussi descendu à plusieurs reprises, jusqu’au prix de 42 990€ aujourd’hui pour la version de base alors qu’elle s’affichait 49 990€ lors de sa sortie en 2022 chez nous.

Et attention, ces prix devraient remonter d’ici quelques jours. Cette fois, c’est un petit message affiché au configurateur du Model Y aux Etats-Unis qui l’annonce, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus : « les prix vont augmenter de 1 000 dollars ou plus le 1er mars », peut-on lire dans l’encadré de droite. Sachant que les variations de prix sont généralement appliquées de manière globale chez Tesla, elles devraient donc se retrouver chez nous.

Quelle marge de manœuvre ?

Or, chez nous les concurrents de Tesla ont considérablement baissé leurs prix eux aussi. A tel point que le constructeur américain se retrouve désormais avec une marge de manœuvre réduite sur le sujet, maintenant que les Renault Scénic E-Tech, Peugeot E-3008 et autres Volkswagen ID.4 s’affichent à des tarifs très concurrentiels par rapport au Model Y. Si Tesla applique vraiment une hausse des prix en mars, elle devra donc être limitée si la marque veut continuer d’augmenter ses ventes.