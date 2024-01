Tesla obligé de baisser le prix du SUV Model Y (2024)

Depuis quelques années, Tesla avait largement l’avantage du rapport prix-prestation avec ses Model 3 et Model Y électriques. Mais la concurrence pour le SUV électrique s’est considérablement étoffée ces dernières semaines avec l’arrivée de deux nouveaux rivaux particulièrement bien placés sur le papier : le Renault Scénic E-Tech à partir de 39 990€ et 46 990€ dans sa version Grande Autonomie dotée de grosses batteries de 87 kWh et le Peugeot E-3008 à peine moins richement équipé en batteries (73 kWh), proposé à 44 990€. Le Volkswagen ID.4 Pro 286 (77 kWh) fait encore plus fort et s’offre désormais à 45 990€ ou même 43 990€ avant bonus avec une remise immédiate.

Voilà pourquoi Tesla est obligé de réagir sur le marché français. Son Model Y propulsion de base passe de 45 990€ à 42 990€ histoire de se replacer face à ces nouveaux arrivants. Sa version Grande Autonomie baisse aussi à 49 990€ et sa version Performance coûte désormais 55 990€. Même abaissé, le prix des deux premières versions ne lui permet plus de jouer les champions de l’accessibilité même s’il possède toujours l’avantage de la puissance par rapport à ses rivaux. Mais ça le remet quand même dans la course.

La marge va encore baisser

Ces nouvelles réductions de prix, qui sont également pratiquées dans d’autres marchés, vont une nouvelle fois nuire à la marge de Tesla. L’année dernière, déjà, cette marge s’était réduite à 7,6% sur le troisième trimestre 2023 et se retrouvait derrière celle du groupe Stellantis ou de Renault. Tesla mise désormais sur le chiffre plus que la marge et espère dépasser bientôt les deux millions de véhicules vendus chaque année dans le monde. Rappelons par ailleurs que le Model Y doit subir un profond restylage en 2024.