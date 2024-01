Et maintenant, les voitures électriques familiales sont-elles au bon prix ?

47 200€. Voilà ce que coûtait la compacte Renault Mégane E-Tech à sa sortie en 2022 dans sa version haut de gamme, pourtant équipée de modestes batteries de 60 kWh seulement. Pour une Volkswagen ID.3 toutes options en 2020, l’addition grimpait même à 49 990€. Pas étonnant que les clients ne se pressaient pas en ce temps-là, que Tesla écoulait tranquillement ses Model 3 par milliers et que MG se retrouvait avec un véritable boulevard en débarquant chez nous avec des modèles au moins 10 000€ moins chers !

Mais en moins de deux ans, les stratégies des marques européennes sur l’électrique ont beaucoup changé : elles n’étaient tout simplement plus crédibles en proposant des prix si élevés. Au mois de mai 2023, encore, tout le monde s’étouffait en découvrant une Peugeot E-308 affichée à 48 000€ en prix de lancement avec de modestes batteries dignes d’une petite citadine. Voilà pourquoi chez Stellantis comme chez Renault ou Volkswagen, la grille des prix a chuté de manière vertigineuse ces dernières semaines dans un contexte où ces marques peinent à convaincre la clientèle en nombre.

Leurs compactes s’affichent désormais sous les 40 000€ et leurs SUV familiaux électriques sont devenus nettement moins élitistes. Dans sa version d’entrée de gamme, le nouveau Renault Scénic E-Tech fait même l’effort de rester lui aussi sous la barre des 40 000€. Mais ce sont les versions « cœur de gamme » de ces SUV qui deviennent sérieusement compétitifs, celles qui disposent de batteries dont l’autonomie paraît compatible avec une véritable utilisation familiale. Avec ses batteries de 87 kWh (autonomie maximale annoncée à 625 km), le Scénic E-Tech s’affiche à 46 990€ avec un équipement de série généreux (climatisation automatique bi-zone, grand écran tactile avec services connectés Google, régulateur adaptatif…) soit 41 990€ avec le bonus actuel (et 42 990€ avec le bonus 2024 de 4 000€ pas encore effectif).

De son côté, le Volkswagen ID.4 aux prestations similaires, à peine moins richement doté en batteries avec ses accumulateurs de 77 kWh (autonomie annoncée de 550 km) affiché à 45 990€ revient à 40 990€ (bonus 2023 déduit) et même 38 990€ grâce à une remise immédiate de 2 000€ disponible actuellement. Même Peugeot fait des efforts sur son nouveau E-3008 : dans sa version de base à batteries de 73 kWh (525 km d’autonomie maximale promise) déjà bien équipée, il s’affiche à 44 990€ soit 39 990€ après déduction du bonus 2023. Le Tesla Model Y, proposé à 45 990€ avec des batteries plus petites (autonomie maximale promise de 455 km) est donc battu par ces nouveaux arrivants même s’il conserve l’avantage d’une puissance supérieure.

Pas plus chers que les SUV thermiques haut de gamme

Pas tout le monde ne peut mettre plus de 40 000€ dans un véhicule neuf et ces nouveaux modèles électriques familiaux n’offrent pas de versions d’entrée de gamme aussi abordables que celles de leurs équivalents thermiques. Mais le prix de ces dernières a sensiblement augmenté ces dernières années aussi : un Nissan Qashqai Visia 140 chevaux essence coûte désormais 32 200€ au minimum alors qu’il démarrait à 28 990€ à sa sortie en 2021. Un Renault Austral demande au moins 35 500€ actuellement et le dernier Volkswagen Tiguan est encore plus cher (39 450€).

Et quand on regarde du côté des versions haut de gamme de ces modèles thermiques, avec un équipement et une puissance similaire, la comparaison tourne à l’avantage des modèles électriques (grâce notamment au bonus écologique actuel) : le Scénic E-Tech Grande Autonomie, par exemple, se retrouve sous l’Austral Techno hybride 200 chevaux. Le Volkswagen Id.4 Pro 286 est largement sous le Tiguan TDI 150. Même en comparaison du modeste moteur thermique à hybridation légère de 136 chevaux du 3008, le E-3008 de 210 chevaux est à peine plus cher une fois le bonus déduit.

Certes, cette comparaison doit beaucoup à l’augmentation récente des prix des voitures neuves mais même en 2018, un Kia Sportage diesel 185 chevaux se facturait déjà 42 490€ dans sa finition haut de gamme. En 2020, l’ancien Peugeot 3008 coûtait 41 300€ au minimum avec un moteur essence de 180 chevaux et pouvait grimper jusqu’à 45 600€ avec le diesel en haut de gamme. Il reste encore l’obstacle de l’accès à la recharge à domicile, mais le prix des SUV électriques familiaux n’a plus rien de rédhibitoire depuis quelques jours.