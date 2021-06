Le projet Rimac/Bugatti retardé par les salariés français

En réponse à

@ pixdr / fedoismyname , ok c'est inéluctable le tout VE personne dit le contraire ou changera les choses , mais ce que vous ne comprenez toujours pas , car aveugler par cette technique et performance pur /papier , c'est le manque l'émotion de la mécanique thermique et diversité qui va avec , sans compter sur la boite de vitesse , manuelle , auto ou double embrayage qui permet de tout à chacun d'y trouver son plaisir .

Le VE , hors masse et autonomie , ça restera "ISO" niveau sensation , même moulin et sensation de poussé et que ça soit 4 s , 3 s ou 2,5 s , pas vraiment de changement , à contrario dans le mode du thermique oui et ce :qui permet de vraiment trouver chaussures à son pieds ou en accord avec sa philosophie , bon ici voiture de milliardaire , mais plus bas en gamme la différence à son importance .

Regarde une T3 quasi parfaite en terme de perf , que ça soit du bas de gamme au haut de gamme , avec finalement le même comportement ou sensation , un truc rivé au sol , silencieux et facile à conduire , oui sans saveur pour certains comme moi qui cherche autre choses , ou être moins efficace ou performant n'est pas gênant , car encore une fois le plaisir ne ce résume à des chiffres et même si ma C7 claque à 0/100 en 4s et prend 300 en Vmax , l'essentiel n'est pas là ou comme je le dit souvent , rien que de démarrer le V8 donne du plaisir , passer les vitesses , la rupture de couple , le coup de pied au cul le tout avec le cul qu'il faut gérer , ou au antipode du VE parfait qui perso m'emmerde .

Bref une discussion de comptoir que ne changera pas nos vie et le cours de l'histoire .