Le Ram électrique embarque une batterie énorme !

Les pick-up des constructeurs américains opèrent un virage à 180° en adoptant la propulsion électrique. Il faut dire que cette catégorie de véhicules est vitale. À titre d’exemple, le Ford F150 est le modèle le plus vendu aux États-Unis, c’est un peu leur Peugeot 208 locale.

Ce F150 est déjà proposé en version électrique dénommée Lightning, comme plusieurs de ses concurrents. Au menu, une puissance de 588 ch et une autonomie annoncée de 480 km, des chiffres qui forcent le respect.

Pourtant, Ram va plus loin avec son 1500 REV. Le constructeur annonce une puissance allant jusqu’à 654 ch et surtout une capacité de batterie de 229 kWh dans sa version XR ! Dans la course au kilowattheure, seul le Hummer EV va plus loin avec ses 247 kWh. Faire le plein de son Ram sur une borne Ionity coûterait ainsi 158 €, une belle somme.

À noter que si le Hummer EV dispose d’une batterie plus grosse, il va moins loin puisqu’il peut parcourir en théorie 563 km lorsque le Ram annonce 800 km. Avec un tel chiffre, il met la concurrence K.O. Cependant, ce pick-up sera commercialisé dans une version plus « raisonnable » avec une batterie de 168 kWh, lui permettant de parcourir 560 km sans arrêt.

Un Ram qui devient borne de recharge

Grâce à sa recharge acceptant 800 V et une puissance de 350 kW, un peu plus de 170 km peuvent être emmagasinés en 10 minutes. Ram indique par ailleurs qu’il est capable de recharger un autre véhicule, via la technologie bidirectionnelle, comme un Jeep Avenger par exemple.

Ce Ram, bâti sur la plus grande plateforme du groupe Stellantis, à savoir la STLA Frame, est capable d’atteindre 100 km/h en 4,4 secondes et ne fait pas l’impasse sur ses capacités de charge. Il peut embarquer jusqu’à 1 200 kg de matériel et tracter plus de 6,3 tonnes. Des chiffres qui font dans la démesure, à l'échelle du pays de l'Oncle Sam.