Le remplaçant du Volvo XC60 est électrique. Il arrive en 2024

Volvo veut passer le plus rapidement possible à l’électrique. Après le grand SUV Volvo EX90, et un petit modèle qui se nommera EX30 et arrivera dans le courant de l’année, il y aura le remplacement du Volvo XC60 par un modèle électrique nommé Volvo EX60.

Ce nouveau modèle reprendra la plateforme électrique de son grand frère EX90 tout en étant de taille plus réduite plus qu’il ne devrait pas dépasser les 4,70 m de long, alors que l’EX90 culmine à 5,04 m. Comme ce dernier, les aides à la conduite pourraient faire appel à des capteurs Lidar (pour la conduite autonome de niveau 3), tandis que le système Android Automotive sera l’interface idéale pour toutes les fonctions à bord de ce modèle.

Le Volvo EX60 disposera de quatre roues motrices grâce à deux électromoteurs (un sur chaque essieu) mais il n’est pas sûr que la version de 517 ch qui est disponible avec l’EX90 soit présente sur l’EX60. Il devrait se contenter de motorisations moins puissantes et se cantonner à 408 ch au maximum. Il sera aussi disponible avec un seul électromoteur et deux roues motrices en entrée de gamme. Quelle que soit la puissance de ce modèle, sa vitesse sera bridée à 180 km/h.

À bord, Volvo fera tout pour que son modèle soit le plus écologique possible avec des matériaux recyclés, de la laine pour les sièges. Malgré tout, ce modèle sera toujours aussi haut de gamme et proposera un tableau de bord épuré pour plus de modernité. Une grande tablette tactile façon Tesla devrait trôner en plein centre du tableau de bord, alors que l’instrumentation numérique sera de taille assez modeste.

Reprenant une base technique Geely (le groupe chinois propriétaire de Volvo), le Volvo EX60 sera équipé d’une batterie de 111 kWh et devrait pouvoir parcourir jusqu’à 600 km. Plus tard, grâce à son partenaire Northvolt, Volvo proposera une nouvelle génération de batteries permettant de rouler jusqu’à 1 000 km avec une seule charge. Pour recharger sa batterie de 111 kWh, les Volvo EX60 pourra compter sur du 11 kW en courant alternatif (AC) et du 250 kW en courant continu (DC) avec les superchargeurs. Grâce à cela la batterie passera de 10 à 80 % en moins de 30 minutes.

Ce modèle familial et spacieux à la poupe verticale accueillera, un ou deux ans après son lancement, un modèle plus sportif avec un profil de SUV coupé et une ligne de toit fuyante et un hayon incliné, il s’agira aussi d’un modèle électrique.

Le futur SUV Volvo EX60 en bref

Remplaçant du Volvo XC60

Utilisera la plateforme du Volvo EX90

Arrivée prévue en 2024

Modèle 100 % électrique en deux (un électromoteur) et quatre roues motrices (deux électromoteurs)

Puissance maxi : 408 ch

Modèle à cinq portes, cinq places

Autonomie de 600 km (puis dans un second temps 1 000 km avec une nouvelle génération de batteries)

Recharge 11 kW (AC) et jusqu’à 250 kW (DC)

Tarif : 80 000 €*

*Estimation