Le Renault Symbioz, ce "beau" Captur rallongé au salon de Paris 2024

Techniquement, le Renault Symbioz est un Captur rallongé. Basé comme ce dernier (et l’Arkana) sur la plateforme CMF-B, il possède littéralement la même face avant mais aussi la même planche de bord (et quasiment toute la partie jusqu’au montant central).

Mais alors que l’Arkana privilégie les places arrière avec son empattement rallongé, le Symbioz exposé au Mondial de l'automobile de Paris 2024 ne s’agrandit qu’au niveau de la partie arrière et conserve donc des places arrière identiques à celles du Captur.

Alors, à quoi bon préférer un Symbioz à un Captur ? Pour le coffre, pardi ! Il grimpe en effet à 492 litres en volume (norme VDA) grâce à son porte-à-faux arrière étendu. Et 492 litres dans l’unique version hybride actuellement disponible au catalogue, ce qui signifie qu’il progressera encore une fois que des variantes 100% thermiques auront rejoint la gamme.

Cette unique motorisation hybride disponible au catalogue actuellement nuit à son attractivité tarifaire : 33 400€ minimum en finition Evolution, ou même 37 900€ dans la finition Iconic de cet exemplaire d’exposition. A finition égale, il coûte environ 2 500€ de plus que le Captur. On l’a récemment mis à l’épreuve dans un gros road-trip de 1 800km entre l’Espagne et Paris.

