Un prototype du Volkswagen Taygo restylé, couvert d’adhésifs à l’avant et à l’arrière a été surpris en pleine séance d’essais en Scandinavie. Le SUV coupé Volkswagen Taygo vendu chez nous est la version européenne du Volkswagen Nivus, produit et vendu au Brésil. Comme ce dernier a bénéficié d’un restylage en octobre dernier, le Taigo devrait bien entendu faire de même et il est donc tout à fait normal qu'un prototype de ce modèle restylé participe à des essais.

Rappelons que le SUV coupé Volkswagen Taigo est la version dynamique du Volkswagen T-Cross. Il affiche une longueur de 4,27 m, ce qui le situe entre le Volkswagen T-Cross et le Volkswagen T-Roc. Le Volkswagen Taigo étant sur le marché depuis 2022, il est tout naturel que le moment de son restylage arrive. Au sujet de ce restylage, on pensait jusqu’à présent qu’il n’y aurait pas de différence entre les modifications apportées lors du restylage au Nivus brésilien et les modifications qui seront appliquées au Taigo restylé. Peut-être était-ce une erreur ?

Un Nivus restylé profondément, un Taigo moins modifié ?

Au Brésil, ce sont les parties avant et arrière du Nivus qui ont été restylées. Ainsi, la calandre du Nivus a disparu au profit d’une ouverture très fine. Cette fine prise d’air est désormais surmontée d’un jonc lumineux qui court sur toute la largeur du véhicule, y compris dans les projecteurs. Par ailleurs, les antibrouillards sont aux abonnés absents remplacés par des prises d’air verticales. À l’arrière, les catadioptres du Nivus deviennent verticaux et non plus horizontaux.

Curieusement le prototype du Volkswagen Taigo restylé photographié ne semble pas bénéficier de ces modifications. Est-ce à dire que le restylage du modèle européen sera moins profond que le son alter ego brésilien ? On peut en douter, car le Taigo est pratiquement un clone du Nivus et ce qui est bon pour l’un devrait être bon pour l’autre, ne serait-ce que dans un souci de rationalisation de la production et cela même si le Taigo européen est produit en Espagne à Pampelune. Selon nous, il est plus vraisemblable que les prochains prototypes du Taigo restylés que nous détaillerons, disposeront enfin de ces modifications.

Essai moteur pour moins de rejet de CO2 ?

On peut également envisager que le prototype du Volkswagen Taigo restylé soit en train de participer à des essais pour des modifications apportées sur une motorisation. En effet, les motorisations du Taigo sont des blocs essence TSI et Volkswagen pourrait greffer sous le capot de son Taigo restylé une, ou plusieurs motorisations e-TSI, c’est-à-dire des moteurs TSI dotés d’une hybridation légère mHEV 48V. Ceci permettrait au futur Taigo restylé de rester le plus longtemps possible au catalogue du constructeur en attendant l’arrivée de futurs SUV citadins électriques, et les modèles thermiques et électriques pourraient cohabiter pendant de longs mois ou quelques années dans la gamme Volkswagen.