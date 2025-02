Le retour du rêve de la Lancia Fulvia

Avec seulement 32 527 voitures neuves immatriculées en Europe en 2024, Lancia recule de 28% et souffre de la fin de carrière de l’ancienne Ypsilon…qui n’était pourtant plus vendue qu’en Italie ! On le sait, le constructeur transalpin mise désormais sur la nouvelle Ypsilon dont les volumes de vente restent pour l’instant limités alors que le modèle vient d’arriver dans toutes les concessions du Vieux continent. Lancia prépare aussi le retour de la Gamma pour 2026 et celui de la Delta pour 2028.

Et pourquoi pas celui de la mythique Fulvia ? Attention, le constructeur automobile n’a rien annoncé de tel. Mais un nouveau dossier de droits de propriété intellectuelle sur le nom « Fulvia » adressé par le groupe Stellantis vient de remettre une pièce dans la machine, comme le rapportent les journalistes néerlandais d’Auto Week.

Ne nous emballons pas

La marque Lancia prévoit-elle vraiment de faire revivre son joli petit coupé léger et sportif, après avoir failli valider ce projet en 2008 après la présentation d’un très beau concept-car au salon de Genève cette année-là ?

Rien n’est moins sûr puisqu’il s’agit peut-être d’une manœuvre visant seulement à empêcher d’autres marques d’utiliser ce nom, à la façon du « GT 40 » détenu par une autre société que Ford qui avait empêché les Américains de la nommer ainsi dans les années 2000.

Surtout que l’heure n’est plus aux coupés de niche, délaissés par la clientèle. Reste que pour poser l’image d’une marque en pleine résurrection, ça aurait une sacrée gueule. Et comme on aurait bien envie de rêver bêtement d’une telle auto avec un châssis léger et une mécanique savoureuse, gardons-nous bien de la critiquer même si la rentabilité économique d’un projet de ce genre paraît très improbable. Si ça permettait à Lancia de se racheter une réputation…