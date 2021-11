Le retour du six cylindres en ligne chez Aston Martin

Le six cylindres en ligne a fait la réputation de nombreux modèles mythiques chez Aston Martin, DB5 en tête, et bien plus que le V12 que l'on connaît depuis de nombreuses années et qui est passé à la suralimentation. Revoir une telle configuration sur une Aston Martin, c'est donc comme faire un retour dans le passé.

Mais pour cela, il faudra être riche, et Chinois. Le constructeur lance en effet une version inédite du DBX en Chine, doté du bloc M256 d'origine Mercedes. Un six cylindres en ligne 3.0 à microhybridation que l'on retrouve en Europe sur toutes les Mercedes "53 AMG", et qui développe ici 435 ch et 520 Nm. Ce sont notamment les valeurs de la C53 AMG.

Dans cette version, le DBX est moins véloce de presque une seconde par rapport au V8 biturbo, lui aussi d'origine allemande. Pour l'heure, rien ne dit que la marque de Gaydon proposera ce DBX en Europe, puisqu'il a été pensé pour la Chine pour des raisons fiscales à l'immatriculation.

En attendant, en Europe, Aston Martin semble ces derniers temps préparer une variante plus musclée du DBX, qui pourrait cette fois faire appel au V12.