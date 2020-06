Le Rivian R1T montré dans un spot très familial

Le constructeur d'outre-Atlantique Rivian prépare le lancement prochain de son pick-up branché R1T. En attendant sa production à grande échelle prévue pour décembre prochain, voici une nouvelle publicité très différente de la précédente publiée en fin d'année dernière.

Souvenez-vous : Rivian montrait dans la boue en décembre 2019 la spectaculaire fonction Tank Turn de son véhicule surélevé à benne. La posture est cette fois bien plus sobre et conventionnelle avec une communication axée sur la famille. Sur les images, le R1T visite plusieurs foyers pour compléter sa peinture de couleurs joviales. Des séquences de chiens joyeux, d'enfants souriants, de parents conquis et de familles rassemblées rythment la vidéo.

Les véhicules signés Rivian débouleront d'après les bruits de couloir en Europe en 2021 quelques mois après le lancement aux États-Unis. Des puissances allant de 408 chevaux à 764 chevaux et des autonomies allant de 370 kilomètres à 660 kilomètres sont attendues pour ce modèle.