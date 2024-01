Le service de conciergerie B2B se démocratise

En 20 ans CEO Car Caring, pionnier de la conciergerie auto, s’est imposé comme le leader français sur son marché. Après avoir séduit plus d’une douzaine d’entreprises du CAC 40 et plusieurs milliers de cadres dirigeants, la société a depuis deux ans élargit son service aux PME, TPE, et même aux artisans individuels pour les accompagner leur facilité l'usage auto. Aujourd’hui, l’entreprise développe une seconde activité de conciergerie en marque blanche à destination principalement des sociétés de location de longue durée et des réseaux de distribution. Le but étant « d’accompagner au quotidien l’ensemble des collaborateurs pour leur faciliter les démarches en prenant par exemple rendez-vous à leur place au garage, en trouvant des pièces mécaniques en urgence, en leur proposant en cas de panne une solution véhicule, etc. Et toujours en respectant la procédure contractuelle entreprise-loueur-assureur » explique Laurent Latour, fondateur de CEO Car Caring.

Pourquoi créer une marque blanche ?

" Nous allons permettre aux acteurs de la LLD d’offrir un nouveau service d’accompagnement à leurs clients. Prenons le cas d’une TPE ou d’un artisan qui va financer un véhicule via sa banque, il va peut-être souhaiter cet assistant personnel pour lui éviter une perte de temps et gagner en tranquillité. Nous sommes là pour trouver des solutions et répondre instantanément sur toutes les problématiques que peut rencontrer un gestionnaire de parc. Cela peut être du transfert de véhicules entre collaborateurs, transfert d’un véhicule inter-villes en autopartage, restitution définitive, trouver un garage de proximité ou des pièces en cas de panne. On est là vraiment sur les prestations du quotidien, qui sont mal ou non traitées dans les entreprises par manque de temps, de personnel ou qui n’est pas assuré par les loueurs ou les réseaux de distribution. Avec la mise en place, à la fin du premier trimestre, de nouvelles prestations à destination des parcs automobiles et des fleet managers, on espère en 2024 une progression de 30 % de notre activité. "

Quels sont clients actuels ?

" Nous avons signé trois partenariats avec One lease, BPCE Car Lease et Agilauto, la plateforme de solutions de leasing automobile et d’éco-mobilité du Crédit Agricole. Ce dernier a décidé de proposer ce service à ses 25 millions de clients avec des objectifs importants au niveau France et Europe (50 000 à 100 000 véhicules). Cela représenterait une part majeure d’au moins 50 % de notre activité. On veut devenir un acteur majeur auprès des petites entreprises et des professionnels qui n'ont pas la chance, parce qu'ils ne représentent pas de gros volumes, de bénéficier d'un service de proximité, via leur banque ou leur loueur par exemple. Selon le pack prestation choisie, cela va démarrer dans les 9,50 € par mois, jusqu’à 20 € à 25 € avec d’avantages de services, comme par exemple, le convoyage véhicule. "

Comment vous perçoivent les constructeurs ?

" Nous discutons avec eux. Le dialogue est plus engagé avec l’un d’entre eux (non-français, sans savoir lequel NDLR) sur ces sujets de relation conducteur. Aujourd’hui, les constructeurs ont beaucoup de retard sur les services associés à la fourniture d'un véhicule. Il y a des demandes de concessionnaires de marques premium qui souhaitent répondre aux attentes service de leurs clients. La distribution va énormément évoluer dans les prochaines années, avec un parcours différent où le client souhaitera davantage d’accompagnement. L'enjeu est important pour eux. "