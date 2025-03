Le SUV électrique de Hyundai qui va nous snober

La gamme de Hyundai est désormais bien fournie en SUV électriques. En plus du tout petit Inster, du Kona EV et du Ioniq 5, le constructeur coréen vient de dévoiler l’énorme Ioniq 9 (cousin du Kia EV9).

Et voilà encore un autre gros SUV électrique, visible dans sa version prototype à camouflage. L’engin commence à se montrer dans des images filmées pendant sa mise au point technique et sa présentation officielle est prévue dans quelques jours.

Un « Beijing-Hyundai »

Alors que les modèles électriques de Hyundai commercialisés chez nous bénéficient d’une mise au point entièrement assurée par les équipes globales du groupe, ce nouveau SUV est mis au point par la nouvelle division chinoise de Hyundai Motor Groupe basée à Shanghai, destinée à concevoir des véhicules pour ce marché-là uniquement.

Ce futur SUV électrique, dont le design paraît très différent de celui des Ioniq 5 et Ioniq 9 au vu des images du véhicule camouflé, sera construit dans une usine en Chine appartenant à la joint-venture Beijing-Hyundai. Beijing, c’est le groupe BAIC qui figure parmi les plus gros constructeurs automobiles du Pays, par ailleurs partenaire technique de la nouvelle marque Xiaomi.

A côté de la Hyundai « Mufasa »

Jusqu’à présent, cette coentreprise chinoise ne proposait que des berlines et des SUV thermiques comme le Mufasa, un modèle compact long de 4,47 mètres au patronyme très évocateur pour les fans de l’univers Disney. La Chine reste de très loin le plus gros marché automobile du monde et tous les constructeurs automobiles sont obligés d’y installer ce genre de joint-venture pour maximiser leur impact là-bas.