Le télétravail crée de nouvelles formes de bouchons

C’est logique : le télétravail est bénéfique pour les bouchons puisque les salariés restent à la maison. C’est strictement exact, mais pas tous les jours. Ainsi, une étude de l’Institut Paris Région, réalisée avec la complicité du Transilien SNCF (les trains de la banlieue parisienne) entend démontrer que lors de certaines périodes de la semaine, des pics inconnus jusqu’ici étaient enregistrés sur les routes d’île de France mais aussi dans les trains, les RER et les métros.

Le télétravail en île de France concerne 42 % de salariés

Ces journées sont les mardis et les jeudis, jours de bureau et de trajets les plus délaissés par les 42 % de salariés de la région parisienne qui ont la chance de travailler chez eux deux, voire trois jours par semaine, la moyenne francilienne étant de 2,4 jours de « homeworking » comme on dit en bon français. Ces télétravailleurs, lorsqu’ils ont le choix, jettent tout naturellement leur dévolu sur le lundi, le mercredi et le vendredi. Ne voir là qu’une manière de prolonger le week-end, de le devancer ou encore de rester à la maison quand les enfants n’ont pas école serait du pur mauvais esprit.

Toujours est-il que lors de ces journées de télétravail massif, les transports en commun ne sont pas surchargés et les routes et autoroutes qui mènent à la capitale sont plutôt fluides. La moyenne constatée dans l’étude, qui compile différentes enquêtes, fait état d’une baisse de 16 % du trafic automobile durant ces journées de lundi, mercredi et vendredi par rapport aux deux autres jours. Une baisse largement suffisante pour éviter les gros bouchons.

Mais alors que faire pour tenter de réguler les excédents de ce trafic ? Les patrons du Transilien et de l’Institut Paris région ont bien une idée : appeler les entreprises à mieux lisser les journées de télétravail tout au long de la semaine et surtout, à faire revenir les salariés à leur bureau le vendredi. Une planification tout au long de la semaine, et un début de week-end amputé loin d’être gagnés ?

Pas si sûr. Selon une autre enquête, signée BVA et réalisée cet été, si un quart des télétravailleurs sont arc-boutés sur le bureau à la maison tous les vendredis et ne souhaitent pas en changer, un tiers d’entre eux se dit pourquoi pas ? À la condition que leur entreprise organise des réunions en présentiel ce jour-là. Les auteurs de l’étude suggèrent de leur côté que les boîtes en question organisent aussi ce jour-là, des « actions conviviales ». Un pot au bureau avec les collègues plutôt que le télétravail du vendredi en chausson : un échange de bons procédés pour éviter les bouchons.