Le Tesla Cybertruck définitif ressemble toujours à un engin de science-fiction

Le Tesla Cybertruck est probablement l’automobile au design le plus audacieux de toute la production mondiale. Dévoilé à la fin de l’année 2019 sous une forme conceptuelle, ce pick-up à la silhouette hors normes n’est pas construit sur un châssis à la carrosserie classique : ses arrêtes et l’absence totale de courbes doivent permettre d’utiliser des techniques de fabrication plus simples et d’obtenir une solidité de pointe. Attendu initialement pour 2021, il arrivera finalement cet été dans sa forme finale avant une production qui démarrera vraiment au début de l’année prochaine.

La version définitive du Cybertruck ne perd en tout cas pas grand-chose de l’audace du concept initial, comme on peut le constater dans cette nouvelle vidéo montrant un prototype rouler sur les routes de Californie. Le véhicule diffère seulement sur certains détails : le dessin du pare-brise avant et celui des optiques ainsi que des feux arrière. Ce Cybertruck possède aussi des rétroviseurs, qui pourront être démontés par les clients d’après Elon Musk. Interrogé sur Twitter, Elon Musk confirme que le prototype vu ici est « très proche du modèle de série définitif ».

Europe ou pas Europe ?

Alors que les premiers exemplaires doivent sortir dans le courant de l’été 2023, on ignore toujours ce que prévoit de faire Tesla pour le Cybertruck en-dehors du marché américain. Depuis l’année dernière, il n’est plus possible de pré-réserver un exemplaire de la bête sur le site internet de Tesla. Et de gros problèmes liés aux contraintes d’homologation sur le Vieux Continent pourraient empêcher sa venue chez nous. Compte tenu du succès commercial potentiel de ce modèle même avec des dimensions de gros pick-up, ce serait bien dommage pour le constructeur américain.