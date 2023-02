Le Tesla Cybertruck fera-t-il un bon tout-terrain ?

Plus que quelques mois à attendre avant de découvrir la version de série du Tesla Cybertruck, dont les livraisons doivent débuter dans le courant de l’été prochain. Depuis la présentation spectaculaire du tout premier concept-car à la fin de l’année 2019, le pick-up électrique de Tesla n’a que peu évolué sur le plan du design. Dans les récentes vidéos montrant des exemplaires de pré-série, il ressemblait toujours à un engin de science-fiction (mais possède désormais des rétroviseurs et des essuie-glaces).

Ce Cybertruck pourra accélérer fort en ligne droite grâce à la puissance de ses moteurs électriques, mais aussi aller assez loin en tout-terrain. Pour cela, il pourra aussi compter sur sa suspension pneumatique permettant de faire varier la hauteur de caisse en fonction des conditions. Cette vidéo publiée sur le forum Cybertruck Owners Club montre le Cybertruck lorsque sa suspension pneumatique est réhaussée au maximum, à la façon d’un Land Rover Defender configuré dans son mode le plus apte au tout-terrain. Et forcément, l’engin devient encore plus impressionnant avec son châssis si haut sur pattes. Mais comme on peut le voir dans cette autre vidéo le montrant en train d'escalader un petit talus d'herbe, les aptitudes de l'engin ne sont peut-être pas si évidentes que ça...

Plus de 1,6 million de pré-commandes

Le Cybertruck s’annonce-t-il comme le plus gros succès de tesla ? Depuis sa présentation en novembre 2019, le constructeur aurait enregistré plus de 1,6 million de pré-commandes. Mais il n’est plus possible de le réserver en Europe et son sort sur le Vieux Continent reste incertain : son physique hors normes pourrait se heurter aux règles locales en matière de protection piéton notamment. Après les premières commandes à l’été 2023 aux Etats-Unis, la production du Cybertruck est censée accélérer avant le début de l’année 2024.