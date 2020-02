Le Tesla Cybertruck téléguidé en rupture de stock immédiatement après son lancement

Aussitôt lancé, aussitôt épuisé : le Tesla Cybertruck téléguidé n'a pas fait long feu sur les sites de ventes en ligne. Son tarif assez élevé n'a pas découragé les fans à l'affût des annonces du fabricant de jouet Mattel à l'origine de la célèbre série Hot Wheels.

L'entreprise vient à peine en effet de révéler sur la toile les prix et les spécificités des deux miniatures du Tesla Cybertruck. Le premier jouet concerne une miniature à l'échelle 1:64 parfaitement calibrée pour attaquer les rampes Hot Wheels orange fluo. Ce modèle encore disponible est commercialisé outre-Atlantique contre 20 dollars soit l'équivalent de 18,50 euros. Le second très demandé prend la forme d'une voiture téléguidée à l'échelle 1:10 animée par un moteur électrique de 9,9 volts et une batterie de 3300 mAh. Son prix atteint 400 dollars (environ 370 euros).

Détail intéressant : Mattel indique sur ses boîtes qu'il s'agit du prototype du Tesla Cybertruck en ajoutant que les formes, couleurs et textures de la version définitives peuvent varier. Comprenez par là que ces miniatures ne confirment pas le look définitif du pick-up branché déjà précommandé à plus de 500 000 exemplaires.