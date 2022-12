Le Tesla Model Y domine l'Europe en novembre 2022, mais...

L’institut Jato vient de publier ses résultats de vente dans les 27 pays de l’Union Européenne et le Royaume-Uni sur le mois de novembre 2022 et comme en septembre, le Tesla Model Y domine le classement des véhicules les plus vendus. Avec 19 169 exemplaires écoulés sur ce dernier mois, le Model Y devance la Dacia Sandero (18 781 exemplaires) et la Toyota Yaris (17 320 exemplaires). Chez les électriques, le SUV américain devance un autre modèle Tesla, la berline Model 3 et ses 12 312 exemplaires écoulés en novembre. Troisième, le Volkswagen ID.4 est très loin (7 584 unités).

Mais comme pour les résultats du mois de septembre, ce très joli score du Tesla Model Y n’est pas dû à un rythme de vente naturellement supérieur par rapport aux autres voitures en Europe. On le doit plutôt à la stratégie de livraison de la marque, qui préfère fonctionner par vagues plutôt que d’écouler ses voitures à rythme régulier. A chaque fin de trimestre, elle livre le plus gros de ses exemplaires. Au mois d’octobre, par exemple, le Tesla Model Y ne figurait même pas dans le top 10 des meilleures ventes de voitures électriques en Europe.

Meilleure vente européenne électrique en 2022 ?

Si le Tesla Model Y n’est pas en lice pour disputer le titre de voiture la plus vendue d’Europe en 2022 (c’est actuellement la Peugeot 208 qui est la mieux partie pour cela), il pourrait en revanche décrocher celui de la voiture électrique la plus vendue du continent. D’autant plus que ses livraisons devraient être une nouvelle fois importantes en décembre 2022. Rappelons qu’en 2021, c’est la Tesla Model 3 qui a dominé ce classement loin devant la Volkswagen ID.3.