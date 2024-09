Le tour de Corse histo démarre bientôt

C’est plus qu'un monument : c'est une légende. L’une de ces épreuves qui reste à jamais gravée dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance d’y avoir assisté un soir, au détour d’un lacet du maquis. Le Tour de Corse, rallye aux 10 000 virages, a vu défiler tout le gratin de la discipline depuis 70 ans, du temps ou il n’était que modeste épreuve du championnat de France, puis de celui ou il brillait au championnat du monde WRC

On l’appelait LE Corse, et de Sébastien Loeb à Bernard Darniche, qui tous deux ont remporté l’ensemble des spéciales d’une édition, les noms des plus grands se sont illustrés du côté de Propriano et Porto-Vecchio, de Jean Ragnotti à Sandro Munari en passant par Didier Auriol et Colin McRae.

Un musée vivant et un rallye haletant

Mais le rallye n’est plus inscrit au calendrier mondial depuis 5 ans. Pas question pour autant de laisser les virolos locaux s’ennuyer en automne. Alors le tour de Corse historique maintient la tradition à la manière d’un musée. Mais un musée mobile, un musée bruyant et plus que jamais vivant pour un rallye haletant, car ici, pas question de défiler en convoi, il s'agit de piloter et d'aller chercher un chrono.

Ce drôle de musée ouvrira ses portes du 5 au 12 octobre prochain et enchaînera 17 spéciales, de Porto-Vecchio à Propriano en passant par Calvi, comme toujours, comme avant, pour une boucle d’une semaine. Bien sûr, on ne sait pas encore si la foule se pressera dans les parcs fermés et au bord des routes, mais une chose est certaine : la course est devenue une institution attendue chez les collectionneurs, les anciens pilotes et tous les spécialistes du VHC.

Douze heures pour boucler les inscriptions

Lors de l’ouverture des inscriptions, le 13 janvier dernier, les 384 places disponibles se sont arrachées en 12h. Le Corse aussi fort que le groupe Oasis ? En tout cas, son plateau regorge de stars cette année, que ce soit au niveau des autos comme de ceux qui vont les piloter.

On pourra notamment admirer pas moins de quatre Lancia 037, puisque l’Italienne du groupe B a triomphé en Corse il y a 40 ans tous ronds. Elles seront accompagnées de cinq exemplaires de la plus modeste Alpine A310 qui a réalisé ici son unique podium mondial en 1974.

Si les autos du tour de Corse ont un certain pedigree, leurs pilotes ont, quant à eux, un énorme CV. De Jos Verstappen, papa de Max, à Bruno Saby, en passant par Philippe Gache et Alain Oreille, tous les grands du rallye seront là, le week-end du 5 et 6 octobre pour les vérifications techniques sur le port de Porto-Vecchio. On est prié d’abandonner toute autre forme d’activité ces deux jours-là pour se joindre à eux.