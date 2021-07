Lancia 037 : renaissance d’une voiture mythique

En 1981 Sergio Limone, ingénieur, crée le « projet 037 ». Il s’agissait d’une Lancia Rally 037 destinée à participer au Championnat du Monde des Rallyes. Cette voiture aujourd’hui mythique était extrêmement basse, dotée d’un volumineux aileron et d’une cellule centrale monocoque en aluminium prolongée par deux faux châssis tubulaire. Lors de sa création, la 037 développe 320 chevaux pour moins de 800 kg.

Aujourd’hui disparue, la Lancia 037 fait encore rêver les riches amateurs d’automobile dont certains sont prêts à investir des fortunes pour retrouver les sensations de l’époque. Pour les satisfaire, il existe des designers de talent, tels Ralph Schwerdorffer, qui travaille depuis deux ans sur un projet visant à redonner vie à la Lancia 037.

L’Esprit 37 n’est pas un copier-coller de son inspiratrice, c’est une évocation de la Lancia 037 avec une personnalité bien à elle. Et ce, même si elle en reprend pourtant tous les codes stylistiques comme sa philosophie.

Le projet de cette voiture, d’un gabarit similaire à son aïeul, repose sur un châssis tubulaire original en acier de qualité aviation. Sa carrosserie est entièrement réalisée en carbone.

Son groupe propulseur préparé par Belbel Racing, est un moteur 4 cylindres 16 soupapes de 2,2 litres de cylindrée, d’une puissance de 470 ch, équipé d’un compresseur électrique et d’un turbo, inédit et exclusif à ce modèle, monté en position transversale arrière.

La transmission, s’effectue sur les roues arrière et exclusivement via une boîte de vitesses à 6 rapports manuels. Elle dispose aussi d’un différentiel autobloquant mécanique.

Le poids total de cette voiture, qui est estimé à 980 kg à sec, permettra à son conducteur de ressentir les sensations d’une authentique voiture de rallye.

3 questions à Ralph Schwerdorffer

Nous avons demandé à son créateur, Ralph Schwerdorffer, de nous expliquer l’intérêt de redonner vie à un fantôme.

D’où vous est venue l’idée de créer un « revival » de la Lancia 037 ?

Je suis un fan inconditionnel du design des Lancia Stratos et 037 et un vrai nostalgique du Groupe B des années 80. Après avoir dessiné et réalisé plusieurs voitures de compétition : Raffer TA 01, Raffer TB 02 CM, etc., je souhaitais concevoir une voiture routière puissante et légère qui me rappellerait ces glorieuses années. La Lancia 037, sortie en 1982, m’a particulièrement marqué par sa maniabilité et la grâce avec laquelle elle enroulait les virages. Elle est restée ma préférée de l’air des Groupe B, et c’est donc tout naturellement vers une inspiration de celle-ci que je me suis porté.

Pouvez-vous nous parler de cette voiture et de ce qu’elle a de particulier ?

Notre Projet s’inspire de la Lancia 037, il l’évoque mais il n’en demeure pas moins totalement original. Ce n’est pas un restomod. Je souhaitais qu’il suggère ce modèle mais avec des proportions stylistiques plus en adéquation avec le style d’une sportive moderne.

Le comportement routier de la 037 originelle était son véritable point fort. À sa sortie, sa précision de conduite était extraordinaire comparé à ses concurrentes, et c’est ce que nous voulons reproduire. Pour ce point si important concernant les liaisons au sol, nous disposons de partenaires passionnés et ultra-compétents avec une grande expérience du rallye comme du circuit. Très légère et dotée d’un châssis ultra-rigide, cette voiture devra être une expérience de conduite forte, unique et authentique.

Le moteur sera développé en interne via notre partenaire motoriste. Comme pour la 037, celui-ci dispose d’un compresseur, mais il sera en plus épaulé par un turbo. La boîte de vitesses qui transmettra sa puissance sera typée rallye avec des rapports courts privilégiant les accélérations plutôt que la vitesse de pointe.

Enfin, l’ergonomie, qui se veut adaptative, bénéficie d’une attention particulière et permettra à son conducteur de trouver une parfaite position de conduite.

Où en êtes-vous à ce jour du développement du projet ?

Nous avons vraiment à cœur de faire cette voiture et de pouvoir la produire en 25 exemplaires, car nous arrivons à la fin d’une ère et c’est un projet qu’il ne sera probablement plus possible de proposer ni de concevoir d’ici quelque temps.

La totalité des 25 modèles d’Esprit 37 devront être fabriqués en 12 mois. Chaque véhicule représente 220 heures de montage ; ce qui veut dire qu’il faudra 5 500 heures de travail pour construire 25 voitures. Un employé travaille en moyenne 1 500 heures par an. On peut donc dire qu’il faut 4 mécaniciens monteurs pour constituer l‘équipe « ouvrière » du projet en comptant le chef d’équipe (le plasturgiste/mécanicien engagé au début du projet).

Tout le chiffrage a été fait, le rétro-planning aussi et nous disposons déjà de tous nos partenaires techniques et administratifs. L’équipe qui s’occupera de l’élaboration du prototype, le motoriste et la partie développement, tous attendent le feu vert pour démarrer la phase de conception.

Nous recherchons maintenant un partenaire qui permettra de déclencher la levée de fonds nécessaire au démarrage de la conception. Un prototype pourra rouler dans un an tandis que le modèle commercialisable sera prêt dans 22 mois. Nous avons prévu de commercialiser 25 modèles d’Esprit 37 à un tarif de vente final de 270 000 € HT. Ce qui sera beaucoup plus raisonnable que des projets similaires qui ont pu être déjà élaborés.