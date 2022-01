Le tout premier modèle Cizeta-Moroder mis aux enchères

Dans les années 1980, le compositeur Giorgio Moroder s’associe à Claudio Zampolli, ingénieur et ancien pilote d’essai Lamborghini. Leur but ? Créer une supercar capable de rivaliser avec Ferrari et Lamborghini. Côté mécanique et esthétique, le résultat est détonant.

Plus rapide que la F40

Sous le capot, deux blocs V8 accolés, forment un inédit V16 atmosphérique, de 6 litres, 540 ch et 542 Nm. De quoi avaler le 0 à 100 km/h en 4 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 328 km/h. Des performances supérieures aux références de l’époque que sont la et la Ferrari F40 et la Lamborghini Countach.

La ligne avant-gardiste du bolide, est signée Claudio Gandini. D’un coup de crayon audacieux il érige une carrosserie acérée et spatiale. Avec au passage, quelques traits extravagants pour l’époque. Sorties d’échappement centrales, prises d’air latérales démesurées, jantes 17 pouces, quadruple phares escamotables… Le designer Italien pose ici les prémices stylistiques des futurs bolides des années 1990 qu’il reprendra pour dessiner la Lamborghini Diablo.

Un prototype unique

Le 5 décembre 1988 à Los Angeles, le prototype de la Cizeta-Moroder V16T est enfin dévoilé lors d’une soirée bling bling où l’on s’ambiance au rythme de « A car is born », un morceau composé tout spécialement pour l’occasion par Giorgio Moroder. En 1989, le proto s’expose aux salons de Genève et Los Angeles avant de finir dans le garage du compositeur. C’est ce tout premier modèle, châssis 001, carrosserie banc perle avec intérieur en cuir rouge, propriété de Giorgio Moroder, que propose RM Sotheby's ce jeudi 27 janvier 2022.

Pour l’occasion la voiture sera vendue accompagnée de son avatar numérique (NFT) signé de l’artiste Soulajit, et d’une bande musicale exclusive de… Giorgio Moroder. Prix estimé du mythe, entre 800 000 et 1 millions d’euros.