Le très beau salaire du patron de Stellantis Carlos Tavares

Depuis la fusion des groupes PSA et FCA au début de l’année 2021, c’est Carlos Tavares qui dirige la nouvelle entité composée de marques françaises, allemandes, italiennes et américaines. Avec un certain succès, puisque Stellantis vient de dévoiler des résultats 2022 excellents avec un chiffre d’affaires de près de 180 milliards d’euros et un bénéfice de 16,8 milliards d’euros. Financièrement, tout va bien et le patron va lui-même bénéficier de ces très bons chiffres avec un salaire en rapport.

L’an dernier, déjà, il avait touché quelques 14,9 millions d’euros sans compter les actions offertes en récompense. Et pour l’exercice 2022, ce salaire atteindrait finalement 23,5 millions d’euros d’après les journalistes du Figaro. Un chiffre inférieur aux 66 millions d’euros évoqués par Médiapart il y a quelques mois au titre de l’année 2021, incluant des actions que Carlos Tavares ne pourrait pas débloquer avant 2026. Mais sans doute suffisant pour conserver la place du patron le mieux payée du CAC40, même si un porte-parole de Stellantis affirme que cette rémunération, dépendant à 91% des résultats de la société, est « alignée avec celle de ses pairs ».

Deux milliards pour les employés

Rappelons tout de même que Stellantis a débloqué deux milliards d’euros de bonus pour les salariés français du groupe, permettant d’octroyer une prime de 3882 euros net pour chacun d’entre eux. Mais comme à l’époque des publications des salaires de Carlos Ghosn chez Renault (16,3 millions d’euros en 2015), les montants évoqués pour la rémunération de Carlos Tavares font beaucoup parler.