Le vélo plus rapide que la voiture à Bordeaux ?

Le vélo, et notamment le vélotaf (trajets domicile-trajet), fait de plus en plus d’adeptes en France. Son utilisation a connu une hausse sensible suite au Covid et a augmenté de 5 % l’année dernière, surtout en milieu urbain.

C’est dans les métropoles que les changements de comportement se font le plus ressentir, celle de Bordeaux enregistre une hausse de 7,3 % du nombre de cyclistes. Seulement, la ville veut en savoir plus et lance une enquête « pour connaître les déplacements des cyclistes et des vitesses réelles pratiquées à vélo en Gironde, mais également pour élaborer une typologie d’aménagement en fonction des vitesses, de la pente, du type de vélo, de l’environnement (urbain/périurbain), éventuellement de l’âge. »

Bordeaux veut également connaître la différence entre le temps de parcours estimé et le temps réel. Pour cela, les volontaires doivent s’inscrire, répondre à un questionnaire et télécharger l’application GPS Logger.

En plus des possibles aménagements qui découleront de cette étude afin de gagner du temps, la vitesse réelle sera également un argument pour promouvoir les déplacements en vélo. En effet, le choix du mode de transport est principalement déterminé par la vitesse pratiquée et les distances parcourues.

Le gouvernement fait savoir « qu’en heure de pointe, une voiture met 70 minutes en moyenne pour parcourir 10 km en ville, là où le vélo n’en met que 35 ». Cet argument est plutôt du genre convaincant.

Le second qui consiste à dire que « circuler à vélo revient 10 fois moins cher qu’en voiture » est tout aussi juste. Seulement, un vélo n’offre pas la polyvalence d’une voiture. Aller faire ses courses ou transporter des objets encombrants ou plusieurs personnes s’avère difficile en simple vélo.

12 % de vélo d’ici 2030

La métropole de Bordeaux, qui comprend 27 communes, a réalisé de nombreux travaux ces dernières années puisque 157 km de voies cyclables ont été aménagées entre 2020 et 2023. Le territoire compte aujourd’hui 1 600 km de voies spécialement aménagées. La ville de Bordeaux, plate et peu étendue, est un choix pertinent pour ce type d'expérience. Si elle s'avère concluante, elle pourrait être testée dans d'autres grandes villes, comme Paris.

Pourtant, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques de cet été que le gouvernement souhaite développer davantage la pratique du vélo. Ce sera sans doute le cas puisque 185 km de voies seront fermés à Paris et en Île-de-France. En novembre dernier, Clément Beaune, l’ancien ministre des transports, qualifiait les plans de circulation de « hardcore ».

D’ici 2030, le gouvernement souhaite que le vélo représente 12 % des déplacements.