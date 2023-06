Le Volkswagen ID.5 salué par Green NCAP

« Le Volkswagen ID.5 révèle les progrès réalisés par les technologies en matière de véhicules électriques et atteint facilement une note de 96 % et cinq étoiles ». Voici ce qu’indique la conclusion de l’organisme Green NCAP, le pendant écologique d’Euro NCAP.

Malgré le poids conséquent de l'ID.5 (plus de 2 100 kg), il indique que les valeurs de consommation enregistrées sont parmi les plus basses mesurées. Ainsi, le test à froid révèle un appétit de 16,1 kWh/100 km, il grimpe à 16,3 kWh/100 km à chaud et 21,6 kWh/100 km sur autoroute. Ce dernier résultat est obtenu notamment grâce à un aérodynamisme soigné.

À titre de comparaison, le Nissan Ariya, qui atteint aussi les notes maximales à froid et à chaud, consomme respectivement 19,3 et 18,5 kWh/100 km.

Une autonomie de 480 km

Lors du test routier, Green NCAP a enregistré une consommation moyenne de 17,5 kWh/100 km, ce qui permet de parcourir 480 km (version Pro Performance de 204 ch et batterie de 77 kWh). Un chiffre pas trop éloigné de celui annoncé par le constructeur, soit 531 km.

L’organisme met également en exergue le rendement « impressionnant » de la charge (sur une prise de 11 kW) en obtenant un score de 91,1 %.

Enfin, l'organisme tente d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre "du puits à la roue". En raison de données manquantes sur les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, il ne donne pas de conclusion précise. Cependant, il donne une fourchette de 45 à 94 g de CO2/km et attribue une note de 9,6/10. Ce score est tout juste supérieur à celui du Nissan Ariya (9,5/10).