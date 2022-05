Le Volkswagen Touareg fête ses 20 ans avec une édition spéciale

À l’instar de la Golf R, le Volkswagen Touareg fête cette année ses 20 ans.

Pour l’occasion, Volkswagen célèbre cet anniversaire en commercialisant une série spéciale de son gros SUV.

Sobrement baptisé Touareg Edition 20, le modèle se distingue des versions standards par une teinte de carrosserie Meloe Blue spécifique, des jantes de vingt pouces Bogota exclusives, des vitres arrière et latérales ainsi qu’une lunette et des feux arrière teintés, des passages de roues et un diffuseur en noir brillant, ainsi que de nombreux éléments intérieurs rappelant le caractère spécial de cette version.

On retrouve ainsi des références à l’édition spéciale avec des logos Edition 20 sur les seuils de portes ou encore sur le levier de la boîte de vitesses automatique.

Les sièges bénéficient d’une sellerie en cuir Savona avec surpiqûres en diamant, et quelques inserts rouges viennent apporter des touches de couleurs à un intérieur sobre, notamment sur la planche de bord ou dans les portes.

La version Edition 20 du Volkswagen Touareg est déclinée dans les mêmes motorisations que la gamme standard, à savoir avec le moteur diesel 3.0 V6 TDI (en 231 chevaux ou en 286 chevaux), en essence avec 3.0 V6 TSI de 340 chevaux, et en hybride rechargeable avec le même V6 TSI pour 381 chevaux. Des motorisations sur lesquelles on retrouve une transmission intégrale et la boîte automatique à huit rapports.

Lancé sur le marché européen au mois de juin, le Volkswagen Touareg Edition 20 sera disponible à partir de 77 530 €.