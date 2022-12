Les 180 dernières Bluecar (Autolib') à prix cassé

Nombre d’entre nous aimeraient passer à la mobilité électrique pour leurs petits trajets du quotidien, mais reculent face à des prix encore bien trop élevés. Qu’à cela ne tienne, il se présente aujourd’hui une belle opportunité d’acquérir un modèle à prix cassé, à partir de 5 990 € (batterie incluse).

On doit l’opération à l’entreprise lorientaise Autopuzz, qui avait racheté le stock de 3 500 Bluecars Bolloré (les fameuses Autolib’ bien connues en région parisienne, dont l'exploitation avait cessé en juillet 2018), et propose les 180 dernières à la vente après les avoir nettoyées et en avoir changé les pièces d’usure (freins, suspensions, etc.).

Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à une merveille de technologie. On a ici affaire à un modèle limité à 110 km/h et dont la batterie de 30 kWh assure une autonomie de 200 km dans des conditions optimales (températures clémentes, circulation en agglomération…sinon quoi le niveau d’électrons baisse bien plus vite).

De plus, la technologie lithium-métal-polymère présente l’inconvénient de se décharger rapidement, avec une perte de l’ordre de 1 à 2% par heure quand elle n'est pas branchée. Cela signifie l’obligation de laisser en quasi-permanence la voiture sur secteur quand elle ne roule pas.

4 990 € bonus inclus

Mais pour qui peut se brancher facilement à la maison et/ou au travail, cette proposition mérite réflexion. Rappelons en effet qu’une Dacia Spring, voiture électrique la moins chère du marché, s’affiche à partir de 20 800 € hors bonus.

Quant aux Zoé d’occasion à petit prix proposées dans le réseau Renault, elles imposent généralement d’un supplément mensuel couvrant la location de la batterie.

Pour toutes ces raisons, l’offre présentée ici est imbattable, d’autant qu’elle s’accompagne d’un service d’après-vente à domicile et d’un bonus écologique de 1 000 € qui en abaisse le coût à 4 990 € (ou 6 490 € bonus déduit pour un modèle doté d’une peinture). Un tarif qui peut encore être revu à la baisse pour qui est éligible à la prime à la conversion ou à d’éventuelles aides régionales.

On relève toutefois qu’Autopuzz a sensiblement augmenté ses tarifs par rapport à la dernière opération de destockage de Bluecar, menée en 2019 et dont Caradisiac s’était fait l’écho. A l’époque, les voitures s’affichaient en effet à 4 990 € hors bonus. Petite marge de négociation en vue?