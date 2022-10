L'électrification du parc automobile a commencé il y a de cela bien longtemps, avec les premières générations de Toyota Prius (1997) ou de Honda Insight (1999). Des modèles hybrides simples, dont la motorisation électrique, alimentée par une petite batterie et soutenant le thermique, a permis de faire baisser les consommations et les émissions de CO2.

Puis sont arrivées les hybrides rechargeables, qui avec leurs plus grosses batteries, ont permis de rouler plusieurs dizaines de kilomètres en 100 % électrique. Leur contrainte, devoir être rechargé sur une prise, alors que les hybrides simples se rechargent seules, en roulant ou au freinage.

En vidéo, les 5 hybrides et hybrides rechargeables à ne pas rater au Mondial 2022

dailymotion Les 5 hybrides (et hybrides rechargeables) à ne pas manquer - Vidéo en direct du Mondial de Paris 2022

Ces véhicules sont une sorte de transition entre le thermique et le 100 % électrique, voire une troisième voie. Et si les constructeurs investissent désormais sur l'électrique, contraint par l'interdiction de vente des modèles thermiques (y compris hybrides) en 2035.

Alors au salon de Paris cette année, quels sont les 5 modèles à ne pas manquer, qui sont encore hybrides, ou hybrides rechargeables ? Voici notre sélection.

Le Dacia Jogger hybride

Dacia expose sur son stand non pas un Jogger hybride entier, mais d'un côté le Jogger thermique, et de l'autre, un moteur hybride, qui sera monté dedans à très court terme.

Ce bloc est issu de la banque d'organe Renault, et équipe déjà par exemple la Clio et l'Arkana. Il se compose d'un 4 cylindres 1.6 thermique de 91 ch, et de deux moteurs électrique, un qui sert à la traction, de 48 ch, et un alternodémarreur de 20 ch qui sert à démarrer le moteur et à passer les vitesses de la boîte à crabots. Dans le Jogger, la puissance cumulée sera de 140 ch, contre 145 pour la Clio et l'Arkana.

On ne sait donc pas encore quelles seront les consommations et émissions de ce futur Jogger hybride, mais ce ne devrait pas être beaucoup plus que sur les cousins Renault, soit autour de 4,5 litres et 105 grammes par km.

Tout juste restylé, et perdant au passage l'appellation "Crossback", le DS 7 embarque, en plus d'un unique diesel 130 ch, 3 motorisations hybrides rechargeables, développant 225, 300 ou 360 ch.

Elles sont toutes basées sur le moteur 4 cylindres 1.6 Puretech. Dans le cas de la 225 ch, il est accouplé à un moteur électrique de 110 ch au niveau de la boîte. Les versions 300 et 360 ch deviennent des modèles 4x4, grâce à l'apport d'un second moteur électrique de 113 ch sur l'essieu arrière.

Avec le restylage, la batterie de traction a vu sa capacité passer de 11,9 à 12,9 kWh utiles, ce qui a permis d'augmenter un peu l'autonomie en 100 % électrique.

Les prix sont compris, pour ces versions PHEV, entre 53 900 € et 78 400 €.

La grosse nouveauté Peugeot arrive sur le marché avec sous son capot le petit 1.2 Puretech de 130 ch, et ensuite 2 hybrides rechargeables, en 180 ou 225 ch. Le système est le même que celui utilisé par DS, avec comme base thermique le 1.6 Puretech, et un moteur électrique de 110 ch disposé au niveau de la boîte de vitesses.

L'autonomie en mode 100 % électrique n'est pas encore communiquée car pas encore homologuée, mais l'on sait que la batterie a une capacité de 12,4 kWh, ce qui devrait selon nos estimations lui offrir une soixantaine de km.

Les prix sont compris entre 45 450 € et 50 600 € pour ces versions PHEV.

Renault s'est mis à l'hybride sur le tard, mais propose désormais plusieurs modèles full hybrides. C'est le cas de l'Arkana, qui dispose de l'ensemble que l'on retrouve sur la Clio, et bientôt sur le Dacia Jogger. C'est donc un 1.6 atmosphérique de 91 ch, soutenu par un moteur électrique de 48 ch pour la traction, et un alternodémarreur de 20 ch.

Il est doté d'une boîte à crabots à 4 rapports pour le thermique, et 2 rapports pour l'électrique, baptisée "multimode". Sa consommation annoncée est de 4,7 litres aux 100 km, pour 105 grammes de CO2 rejetés par km.

Les prix : de 32 800 € à 38 300 €.

La grande nouveauté de Renault, l'Austral, arrive sur le marché avec uniquement des moteurs électrifiés. Mettons de côté les 1.2 130 et 1.3 160 ch micro-hybrides, que nous ne considérons pas comme de vrais hybrides.

Mais intéressons-nous aux blocs full hybrides. Ils sont au nombre de deux. Un 200 ch, disponible dès le lancement, et un 160 ch, qui sera disponible à la commande prochainement.

La base thermique est un tout nouveau 3 cylindres 1.2 qui développe 130 ch. Et il est secondé d'un moteur électrique de 50 kW qui peut entraîner les roues, et d'un alternodémarreur qui se charge de démarrer le thermique et de passer les rapports de la boîte à crabots "multimode", qui sur l'Austral gagne un rapport par rapport à la Clio et à l'Arkana, soit désormais 5 pour le côté thermique, et toujours 2 pour l'électrique.

Pour la variante 200 ch, la consommation est annoncée à 4,5 litres aux 100 km et les émissions à 102 grammes par km.

Les prix sont compris entre 40 700 € et 44 900 € pour la version 200 ch, le 160 ch ne sera disponible qu'en finition moyenne gamme Techno, à 39 900 €.