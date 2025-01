Les animations de Rétromobile 2025

Plus que quelques jours avant l’ouverture des portes du salon Rétromobile 2025. Après un Mondial de l’automobile 2024 plus réussi que celui de 2022 mais encore assez pauvre en voitures d’exception, ce salon sera une nouvelle fois l’occasion de se régaler en contemplant les voitures les plus exclusives de toute l’histoire de l’automobile. Rappelons qu’en 2024, on pouvait y admirer une Ferrari 250 GTO, l’une des trois Bugatti Type 57 SC Atlantic (avec un historique très particulier), de nombreuses supercars extrêmement rares et d’autres très belles autos de collection.

Pour l’édition 2025 et après MG, la tête d’affiche sera la Citroën DS qui y fêtera ses 70 ans. Les visiteurs pourront aussi observer tous les lots de la collection présentée à la vente par Artcurial, en plus des habituelles autos à moins de 25 000€ disposées par les organisateurs.

Plusieurs animations annexes

Et il y aura aussi d’autres animations sur l’évènement : une exposition sur l’univers de la légendaire route 66 des Etats-Unis, par exemple, organisée à l’entrée du pavillon 3. Le Musée des blindés de Saumur fera également partie des célébrations avec, en plus d’un stand, son AMX PAC 10 CHAR en action près du pavillon 1 !

Le Club des Teuf-Teuf proposera toujours de faire des tours en passager dans ses vieux « tacots » d’avant-guerre, qui rouleront eux aussi aux abords des halls d’exposition. Le magazine Gazoline redonnera vie à une Peugeot 204 terminée pendant les journées d’ouverture du salon et on pourra compter sur les expositions d’autos amenées par Vincennes en Anciennes et le Handi Rally Passion.