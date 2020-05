Les assureurs automobiles répondent à l'UFC Que Choisir

La requête de l'UFC Que Choisir sur les primes d'assurances automobiles a visiblement fait réagir les assureurs qui ont leur droit de réponse dans cette affaire. Pour rappel, à la base, il s'agissait de demander à l'Etat d'encourager les assureurs à participer à l'effort national en remboursant les automobilistes et les motards qui n'ont pas pu rouler, cause de confinement. Les économies supposément réalisées pour les grandes compagnies, qui seraient de l'ordre de 2,2 milliards d'euros.

En Chine, "la fin du confinement a vu une hausse très forte de l’usage des véhicules par les particuliers qui craignaient de prendre les transports en commun", selon la FFA. "Par ailleurs, des exemples de crise passées ont montré que les Français, faute de pouvoir partir à l’étranger, font généralement un usage accru de leurs véhicules durant leurs congés sur le territoire national. La diminution du nombre de sinistres auto et MRH (habitation) pendant le confinement est contrebalancée par les surcoûts liés à la crise sanitaire et par l’anticipation d’une hausse de la sinistralité post confinement", précise la FFA (Fédération française de l'assurance) dans une lettre destinée à l'UFC Que Choisir.

Le mot d'ordre rappelé par les assurances est "mutualisation". Mutualisation des risques (automobile, habitat, travail, santé...), mais aussi dans le temps : un contrat est signé pour une année et doit être respecté, quelles que sont les conditions, et les assureurs martèlent que c'est à la fin de l'année que l'on fait les comptes, et pas sur "seulement" deux mois de période exceptionnelle.