Les Belges raffolent des marques premium allemandes

Il s’est vendu 448 000 voitures neuves en Belgique l’année dernière, ce qui représente une baisse de 6% par rapport à 2023 (rappelons que chez nous, le marché automobile a reculé de 3% en 2024). Et dans le détail, les Belges ont aussi acheté beaucoup de Dacia Sandero là-bas puisque le modèle roumain termine à troisième place finale sur l’année 2024, avec 12 674 unités écoulées.

Mais alors que la Renault Clio s’est imposée chez nous (avec aussi une belle seconde place finale en Europe où la Dacia Sandero est arrivée en tête), ce sont deux modèles beaucoup plus chers qui se trouvent aux deux premières places du top 10 rapporté par les analystes de Car Industry Analysis.

Le Tesla Model Y devant un modèle premium !

Avec 13 2223 exemplaires écoulés, le Tesla Model Y domine le classement juste devant un véhicule de marque premium allemande : le BMW X1 qui a failli terminer en tête avec ses 13 128 unités distribuées.

Le Volvo XC40 est quatrième et devance la Tesla Model 3, alors que la Renault Clio finit sixième suivie de près par le Dacia Duster. On trouve ensuite l’Audi A3, la Volkswagen Golf et le BMW iX1. Les automobilistes belges sont vraiment friands des modèles premium allemands ! Rappelons que dans le même temps, Audi doit fermer son usine belge de Bruxelles où était assemblé le Q8 e-tron électrique.