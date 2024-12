Les bilans 2024 - Alexandre Bataille : "la fiscalité en France, une usine à gaz"

- Ta voiture coup de cœur (essayée ou non)



Je pensais comme très souvent, jeter mon dévolu sur le nouveau Duster, mais finalement je reste sur ma faim. Le SUV de Dacia est toujours un excellent produit mais ses tarifs ont grimpé en flèche, l’éloignant de plus en plus de son statut original, celui d’une voiture populaire. Une fois n’est pas coutume, c’est une voiture électrique qui remporte mes faveurs cette année. Il s’agit de la nouvelle Kia EV3 qui à mes yeux offre un bon compromis entre prix/prestations/autonomie (605 km : WLTP). Pour 41 000 € (c’est cher, c’est un fait) vous disposez d’une grosse batterie, de volume à bord intéressants capables de répondre aux besoins d’une famille de 4 personnes, de technologies dernier-ci et du bonus écologique.

- La voiture qui t'a déçue ?

La nouvelle génération du 3008 ne remporte pas mes faveurs. Le design est trop clivant à mes yeux, les tarifs sont trop élevés et le comportement routier n’est plus aussi engageant qu’au volant des versions précédentes. Ces défauts sont encore plus marqués sur la version électrique, à l’autonomie décevante, aux tarifs vraiment élevés et aux performances de recharge en deçà de la concurrence.

- Le modèle 2025 que tu attends avec impatience

Le nouveau C3 Aircross. Un SUV de 4,39 m, capable d’embarquer jusqu’à 7 passagers pour moins de 20 000 € ! Je ne suis pas fan de l’allure mais j’aime les volumes intérieurs bien exploités. La version 5 places propose des places arrière vastes et un grand coffre quant à la version 7 places vendue 850 € de plus, elle dispose d’une implantation différente de la banquette pour ajuster l’espace au troisième rang. Un choix judicieux. Voilà une petite voiture familiale intéressante et pas chère.

- Dans l’actualité auto, qu’est-ce que t’a le plus agacé?

Entre le malus CO2, le malus au poids, le stationnement des SUV, les ZFE, les abattements ou les régimes spéciaux, la fiscalité et la réglementation en France deviennent une véritable usine à gaz, si bien qu’aujourd’hui acheter une voiture neuve devient difficile. En effet, en France, les constructeurs resserrent l’offre autour des versions les moins pénalisées : les hybrides ou les électriques qui sont vendus plus cher. Même une clio essence de 65 ch est pénalisée par le malus ! Une Clio à près de 20 000 € !

- Anne Hidalgo va partir : un commentaire?

Champagne ! J’imagine que les parisiens l’adorent, mais en tant que banlieusard, voir même provincial je suis pénalisé par toutes les mesures anti voitures prises par la mairie de Paris.

- Le départ de Tavares : dommage ou tant mieux?

Tavares a redressé le groupe PSA d’une main de fer, relancé brillamment Opel et été l’acteur principal de la fusion avec le groupe Fiat qui a donné Stellantis. Je pense que l’industrie française lui doit beaucoup. Par contre je pense qu’il a manqué le virage de l’électrique et focalisé sur la rentabilité jusqu’à l’obsession. A force de tirer les marges vers le haut, les prix pratiqués par le groupe ont fini par refroidir les clients. Enfin, Carlos Tavares s’est mis à dos les syndicats, les concessionnaires, les importateurs et plusieurs dirigeants. Il était temps pour lui et pour l’entreprise qu’il parte.

-Quand passeras-tu à l'électrique? (et pourquoi oui/pourquoi non)

A ce jour, il n’en est pas question et je pense que ce ne sera pas demain la veille. Je n’ai jamais investi plus de 3 500 € dans une voiture d’occasion. J’imagine qu’hormis une Autolib reconditionnée je ne trouverai pas d’électrique d’occasion à ce prix.

- Ton souhait auto pour 2025



Une industrie automobile Française florissante, un litre de sans plomb à 1,10 € et un ministre des Transports qui reste plus de 6 mois en poste.