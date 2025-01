Les bilans 2024 - Pierre-Olivier Marie: " les constructeurs se plaignent de vendre moins, mais ils sont les premiers responsables de la situation"

Quelle est ta voiture coup de cœur ?

La Mini Cooper SE électrique est la voiture qui m’a donné le plus de plaisir au volant depuis longtemps. Malgré ses 1600 kilos (!), elle parvient à respecter le cahier des charges originel de la Mini, avec ses qualités et ses défauts : elle est inconfortable au possible et se montre horripilante au quotidien avec son coffre minuscule, MAIS avec sa direction ultra-précise et ses trains roulants affûtés elle préserve le caractère de kart qui donne une dimension terriblement ludique à chaque kilomètre parcouru à son volant. La combinaison de son agilité et d’un couple élevé disponible instantanément fait qu’on s’amuse en permanence sans qu’il soit besoin de rouler très vite, et je me suis surpris plus d’une fois à conduire avec le sourire sans même m’en rendre compte. Cette voiture est un antidepresseur sur roues.

Quelle est la voiture qui t’a déçu ?

J’avoue que la Renault 4 peine à me convaincre dans la mesure où je trouve son style bien fade et où il faut s’attendre à des prix salés, avec une gamme qui démarrera autour de 30 000 €. On évolue bien loin du cahier des charges de la "quatrelle" originelle, qui était celui de "la voiture blue-jean, vêtement que l’on peut porter en toute circonstance et qui ne coûte pas cher" pour reprendre les termes employés par Pierre Dreyfus, patron de la Régie Renault à l’époque. Rappelons que cette voiture s’était vendue à 1 million d’exemplaires en moins 5 ans, ce qui en faisait l’archétype du modèle populaire. A la place, Renault s’apprête à lancer un SUV électrique suréquipé.

Je rêve que les constructeurs en finissent avec ce "pricing power" mortifère : ils se plaignent de vendre moins de voitures, mais sont les premiers responsables de la situation en affichant des tarifs qui gonflent leurs marges tout en asséchant le budget auto des ménages, lesquels n’ont d’autre choix que de se tourner vers la location longue durée…laquelle revient in fine plus cher que le crédit ! Le piège parfait.

Quels modèles 2025 attends-tu avec impatience ?

Même si Renault m’agace avec la R4, je dois avouer un coup de cœur avec la surprise de décembre, à savoir l’officialisation - Caradisiac en avait parlé dès 2022 - de la R5 Turbo 3E dont la carrosserie musculeuse tranche avec tout le reste de la production automobile. Chaque atome de cette voiture semble être dicté par la recherche de performance, et je rêve de partir à l’assaut du Col de la Furka ou de dévaler la Transfagarasan aux commandes de ce monstre électrique. Un autre modèle suscite mon intérêt: le nouveau Citroën C5 Aircross, que la marque promet très proche du concept-car (photo) dévoilé au dernier Mondial de l'automobile. On attend beaucoup des équipes de Pierre Leclercq, car "réinventer" les codes stylistiques du SUV n'a rien d'une sinécure.





Dans l’actualité auto, qu’est-ce qui t’a le plus agacé?

Il y a des années que les constructeurs savent que l’Europe va passer à l’électrique, que les émissions de CO2 vont être de plus en plus taxées et qu’on ne peut pas continuer à "pousser de la tôle" sans se préoccuper des grands enjeux écologiques. Et qu’ont-ils fait pendant ce temps ? Ils ont produit des voitures toujours plus lourdes, plus équipées, et plus onéreuses à entretenir et réparer, à rebours de ce que commande le bon sens. Tenez, devinez qui tenait en janvier 2024 les propos suivants : "En vingt ans le prix moyen des citadines a bondi de 10 000 à 25 000 euros. Et le budget annuel des consommateurs mobilisé pour leur mobilité personnelle (essence, entretien, assurance et taxes) a flambé de 3 500 euros à 10 000 euros. Comme dans le même temps, le salaire moyen n’a progressé que de 37%, les classes moyennes se détournent de la voiture." Réponse : Luca de Meo, patron de Renault, qui s’apprête justement à lancer une 4L électrique à 30 000 €. Cette duplicité des constructeurs auto m’agace, m'agace...

Anne Hidalgo va partir : un commentaire?

Je suis partagé au sujet de la maire de Paris. Je l’ai déjà rencontrée et c’est une femme sincère, courageuse et qui croit en un combat juste : personne n’a envie de respirer un air plus pollué, bien évidemment. Le fait que le Time la classe au sixième rang de son Top 100 des personnalités les plus influentes pour le climat en 2024 est bien sûr à saluer.

Pour autant, je pense que les méthodes coercitives employées ne sont pas les bonnes. Personne ne circule en voiture dans une grande ville par plaisir, donc si on le fait c’est qu’on a une bonne raison à cela. Il y a longtemps que je me rends au travail par les transports en commun, mais j’avais gardé l’habitude de venir régulièrement dans Paris le week-end en voiture. C’est maintenant mission quasi-impossible tant la ville est embouteillée, et s’ajoutent à cela des tarifs de stationnement complètement délirants. Paris s’apparente à un camp de rééducation anti-auto à ciel ouvert, où prospèrent des cyclistes et autres adeptes de la trottinette qui souvent n’ont aucun égard pour les piétons. Cela participe de la fin du vivre-ensemble, pour un bilan écolo des plus contestables : la pollution ne s’arrête aux portes de Paris. N’est-il pas possible de co-construire avec la région Ile-de-France une politique de transports cohérente et réellement incitative, avec par exemple des parkings aux portes de Paris que desservirait une offre de transports en commun réellement attrayante ? Même une sortie du samedi soir vire à la punition : qui peut bien avoir envie de prendre le train de banlieue ou le RER pour regagner sa banlieue après une soirée à Paris ? Et je trouve parfaitement injuste de priver la banlieue de Paris, qui n’appartient pas qu’aux parisiens. Je ne me fais hélas aucune illusion sur la suite : deux tiers des électeurs de la capitale n’ayant pas de voiture, la politique anti-auto va prospérer et s'accentuer.

Le départ de Carlos Tavares : dommage ou tant mieux?

Carlos Tavares est une incroyable machine intellectuelle, d’une rare clarté d’expression. Quand on doit retranscrire une interview de telle ou telle personnalité, il est courant qu’il faille reformuler certaines phrases ou expression de façon à les rendre plus faciles ou intelligibles à la lecture. Avec lui c’est inutile tant tout est carré, précis, mathématique, et s’ajoute à cela une connaissance parfaite de tout ce qui constitue une automobile : même en matière de design, il faisait partie de ces rares grands patrons capables d’apporter un avis éclairé sur la pertinence de tel ou tel choix.

Ces qualités lui ont permis de sauver un groupe PSA Peugeot Citroën au bord de la faillite en 2013, et il était bien sûr l’homme de la situation pour mettre le groupe Stellantis sur de bons rails. Pour autant, son management brutal et sa chasse aux coûts effrénés ont aussi été néfastes, car ils se sont faits au détriment de la "pâte humaine" et ont aussi eu des conséquences désastreuses pour l’image de certaines marques. Des exemples ? La conception au rabais des moteurs PureTech, d’une fiabilité bien trop aléatoire, ou les temps de réaction bien trop longs dans l’affaire des airbags Takata. Les mauvais résultats de Stellantis en 2024, dont il assume la responsabilité, ont conduit à sa chute, mais il restera un grand capitaine d’industrie.

Quand passeras-tu à l'électrique?

C’est fait depuis la fin 2021, avec une Tesla Model Y que j’apprécie un peu plus chaque jour. Jamais je n’avais autant roulé en si peu de temps avec une voiture, puisque j’ai parcouru près de 70 000 km depuis que je l’ai : qui a dit que l’électrique n’était pas adapté aux longs trajets ? Certes, un voyage qui hier me prenait quatre heures en thermique me demandera 30 à 45 minutes de plus, mais je me m’y retrouve en termes d'agrément de conduite, de budget carburant ainsi qu’en frais d’entretien : juste un train de pneus sur la période, ainsi qu’une révision volontaire à l’approche des 60 000 km, pour un montant de 233 €. Quelle thermique peut en dire autant ? Ce qui m’agace le plus avec l’électrique, c’est le manque de savoir-vivre aux bornes publiques, avec ces usagers qui jouent les prolongations une fois que leurs voitures sont rechargées et emm… ainsi tout le monde. Pourtant, absolument personne n'imaginerait laisser sa voiture garée devant une pompe à essence après avoir rempli son réservoir. Les attitudes ce ce genre m’exaspèrent, et en disent long sur une société minée par la somme de tous ces petits égoïsmes.

Ton souhait auto pour 2025?

Oh, trois fois rien : des constructeurs qui baisseraient leurs tarifs, plus de savoir-vivre aux bornes électriques (voir ci-dessus), des écolos moins dogmatiques, et des lecteurs de Caradisiac toujours plus nombreux, bien sûr ! Bonne année 2025 à tous :-)