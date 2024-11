Pierre Leclercq, Citroën : "sans Carlos Tavares, la C3 serait ch… !"

L’ADN, vous connaissez ? L’Automotive Design Network est le centre "top secret" du groupe Stellantis, situé à Velizy-Villacoublay (78), dans lequel sont dessinées les Peugeot, Citroën ou DS de demain. Les journalistes y sont assez régulièrement invités à y découvrir des nouveautés, parfois même des mois avant que de premières photos ne soient publiées, et y rencontrer les équipes de design. Inutile de vous dire à quel point ces moments privilégiés sont courus.

Cette semaine, c’est la maison Citroën qui a convié une poignée de médias à rencontrer Pierre Leclercq, directeur du style de la marque, ainsi qu’une partie de ses équipes pour faire le point sur les projets en cours, quelques semaines après le Mondial de l’auto dont la C5 Aircross Concept a constitué l’une des attractions. Sur place nous attendaient quelques connaissances, à commencer par le spectaculaire et original concept-car Oli, que Caradisiac avait pu essayer lors de sa présentation à l’automne 2022. "Ce véhicule totalise 4 000 km", lance Pierre Leclercq à une assistance qui ne peut masquer un certain étonnement. "Il est important de produire des concept-car réalistes, d’autant qu’un modèle de série en sera bien dérivé." Mais quand votre serviteur demande à quelle échéance, le designer élude dans un sourire: "une échéance…"

Impossible d’en savoir plus, mais on sent qu’à plus court terme ce sont plutôt les lancements de la version restylé de l’Ami, le fameux quadricycle électrique, et du futur C5 Aircross qui occupent les esprits. Concernant ce dernier, Pierre Leclercq se fait plus disert. "C’est un concept très proche de la réalité, et on est à 95% de ce qu’on va avoir en série. C’est la star qui va nous guider en termes d’ADN pour la suite, avec un extérieur reconnaissable entre mille et un intérieur dont je vous garantis l’effet wahou. Il est 100% Citroën. Si on met le badge d’une autre marque dessus ça ne fonctionne plus, ça ne peut être qu’une Citroën. Rien qu’à l’œil on en perçoit le confort, qui se confirme quand on s’assoit à bord. Ensuite c’est un véhicule qui doit être innovant. Citroën a toujours fait des intérieurs aussi déroutants qu’incroyables, avec des fonctionnalités inédites. Ce sera le cas, avec à la fois un coté doux et un côté très technique." Sacré teasing, on a donc hâte de voir la suite.

On peut aussi savourer les feux avant avec leur signature visuelle à trois points lumineux de chaque côté, dont deux "ice cubes". Quant au dessin de la poupe, il s’explique par le fait que pour l’aérodynamique, "il fallait avoir un arrière large mais le plus étroit possible dans sa partie haute. Les feux arrière, dont les ailettes sont baptisées light wings et entre lesquels est dirigé un flux d’air, étirent visuellement la carrosserie. Les roues ne sont là que pour le teasing, mais il est possible que l’on mette en production des enjoliveurs aérodynamiques qui s’en inspireraient."

"Pour l'Ami, on a eu des mots doux et des mots durs." Pierre Leclercq

Un véhicule plein de promesses, aux côtés duquel la petite Ami dans sa version restylée ne déparait étrangement pas. "Les silhouettes des Citroën sont reconnaissables entre mille. Regardez les AMI6, DS, 2CV, Traction… Pour l’Ami, on a eu droit à des mots doux et à des mots durs, mais c’est une voiture qu’on adore. Ce n’est pas pour rien qu’on en a vendu 65 000 exemplaires depuis son lancement. On a voulu lui donner plus de caractère, et le restylage a été assez compliqué. On a simplifié le dessin, et on lui a donné un regard en intervertissant phares et clignotants. Les phares ont un entourage noir, comme souligné par du mascara, et ils sont installés dans une gélule qui donne l’impression que la voiture sourit. Les ailes avant et arrière sont les mêmes, et forment une symétrie d’un côté à l’autre." Et de poursuivre : "On l’a mise au bon prix, et elle est devenue iconique pour la marque. Quand on en voit parfois par paquets garées devant les lycées, c’est top!"

"Les petites stries latérales, c’est un hommage à la 2CV."

Un mot, pour terminer, sur la nouvelle C3 et sa déclinaison SUV, la très attendue C3 Aircross (5 ou 7 places). Là, on évoquera surtout l’intérieur, et plus particulièrement la petite lame sur laquelle sont projetées les informations relatives à la conduite, dans la partie supérieure de la planche de bord.

"Ça donne un effet très valorisant alors même que la techno en tant que telle reste assez basique."

"C’est une belle histoire car elle montre que le Président a une compréhension du design rare. Quand il arrive dans une présentation, non seulement il va mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas et avec raison, mais en plus il va me proposer des solutions. Ce n’est pourtant pas son job au départ. Sur la C3, il a tenu parole. Il est venu et c’est grâce à lui que l’on a fait passer cet intérieur avec la lame en plastique verticale qui permet de projeter l’écran qui est lui posé à l’horizontale dans la planche de bord. Les discussions ont duré des mois car cela supposait un léger surcoût mais déterminait l’architecture de l’ensemble de la planche de bord. C’est grâce à lui qu’on a fait passer cet intérieur. C’est énorme parce que si on n’avait pas eu son appui la voiture serait chiante. On aurait une planche de bord tout à fait normale avec un gros volant, et une techno que les gens auraient perçue comme basique, pas intéressante. C’est aussi la vision d’un patron que de comprendre ce qui est vraiment important pour le client. » Sans Carlos Tavares la C3 serait plus chiante ? relance votre serviteur. « Clairement. Clairement! »