Les BMW X2 et iX2 sont plus grands, mais plus chers

La nouvelle génération du X2, fraîchement présentée, a nettement grandi avec près de 20 cm en plus. Il offre ainsi plus d’espace pour ses passagers, mais leurs futurs propriétaires devront mettre la main à la poche. Ainsi, l’entrée de gamme sDrive20i de 170 ch est facturée 46 600 €, soit plus de 3 500 € supplémentaires que l’ancien opus doté de la même mécanique.

Pour le moment, la gamme est simple avec cette version sage et à l’opposé le X2 M35 xDrive fort de 300 ch, proposé à 64 000 €. Côté finition, il faut se contenter de la base et de la M Sport. Cette version de base dispose de la grande dalle numérique avec la navigation, de la climatisation bizone, des projecteurs à LED, du hayon électrique ou encore de l’aide au stationnement avec la caméra de recul. La M Sport va plus loin, notamment au niveau du look avec des jantes de 19 pouces et un kit aérodynamique spécifique. À l’intérieur, les sièges reçoivent un habillage en similicuir et Alcantara, le pavillon devient anthracite…

Différents packs permettent d’agrémenter et choisir plus finement son X2. Le Pack Premium, facturé 1 650 €, ajoute l’accès sans clé, la recharge du smartphone par induction, les rétroviseurs rabattables électriquement… Des équipements qui sont de série chez les constructeurs généralistes. Le Pack Innovation à 3 450 € comprend l’affichage tête haute, le Park Assist ou encore la calandre illuminée.

BMW ne propose plus de déclinaison hybride rechargeable pour son SUV, mais le diesel est toujours au programme. Ainsi, le X2 sDrive18d de 150 ch débute à 47 300 €, ce qui représente un effort financier de plus de 5 000 € par rapport à l'ancienne génération. Un second diesel est prévu, le xDrive20d de 190 ch et quatre roues motrices. À noter par ailleurs que tous les X2 sont équipés de la boîte automatique.

Un BMW iX2 proche des 60 000 €

Pour la première fois, le SUV allemand peut fonctionner uniquement aux watts en devenant iX2. Pour le moment, il muscle son jeu avec deux moteurs électriques et 313 ch (xDrive30) pour une facture s’élevant à 59 150 €. Par rapport à son petit frère iX1, l’écart s’élève à 2 000 €. Il s’agit là de la version de pointe, mais un iX2 plus sage et doté d’un seul moteur est au programme. Ce iX2 sDrive20 de 204 ch permettra de faire baisser la facture sous la barre des 50 000 €.

Son principal concurrent, l’Audi Q4 e-tron débute à 53 000 € avec un électromoteur de 204 ch et 533 km d’autonomie homologuée, contre 449 km pour le BMW. Le Volvo C40 Recharge, mieux pourvu avec 252 ch et 582 km, est très proche de l’Audi en étant facturé 53 330 €. Lorsque le BMW iX2 sDrive20 sera au catalogue, il devriendra une alternative plus intéressante.

Le BMW X2 et sa version électrique iX2 seront commercialisés à partir de mars 2024.