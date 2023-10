Le X2 tel que vous le connaissiez, c’est terminé. Pour cette seconde génération BMW a voulu marquer une réelle différence entre les deux modèles. Naturellement, il existe toujours un étroit lien technique entre le X1 et le X2, plateforme et motorisations sont identiques mais le design, le format et le contenu sont désormais propres au nouveau X2.

dailymotion BMW dévoile le nouveau X2 et il y a du changement ( Présentation video)

Le X2 de seconde génération est désormais un SUV coupé qui s’assume de la tête aux pieds. À commencer par sa face avant inédite agrémentée d’un capot plongeant sur des haricots lumineux (en option), une nouveauté.

On remarque également une signature lumineuse en forme de flèches, sans oublier tous les éléments sportifs de cette version M35i équipée d'un bloc de 300 ch, comme la double sortie d’échappement, les jantes de 21’’ et les freins surdimensionnés. Coupé oblige, le pavillon chute sur un hayon coupé au cordeau. Ce dernier est surmonté par un spoiler qui donne un petit effet inversé, à la manière de la dernière Peugeot 408. Un effet de style qui se généralise à l'heure actuelle sur le segment des SUV.

20 cm de plus !

L’évolution la plus notable concerne l’accroissement de la longueur. Le X2 grandit d’une vingtaine de centimètres (19 cm précisément) au point de toiser le X1 d’environ 5 cm.

L’empattement est le même, ce qui change, c’est le porte-à-faux arrière qui lui confère cette allure spécifique et qui profite directement au coffre avec un volume XXL allant jusqu’à 560 litres (selon la motorisation) avec en prime un rangement sous le plancher. Et ça, c’est très bien vu. Le nouveau X2 devient ainsi bien plus recommandable pour les familles.

Une inédite version 100 % électrique

Du haut de ses 4, 55 m le nouveau X2 cible principalement, l’Audi Q3 Sportback et son dérivé électrique, le Q4 e-Tron Sportback. Car c’est une nouveauté, le X2 sera lancé pour la première fois en version 100% électrique, baptisée iX2. Visuellement très proche, ce dérivé se distingue par quelques logos bleus placés sur les jantes et le hayon, par sa calandre fermée et naturellement par sa motorisation zéro émission, intégralement reprise du iX1.

Le modèle exposé ici est une version iX 30 à 4 roues motrices développant 313 ch. Elle est alimentée par une pile de 64 kWh autorisant une autonomie mixte maximum (tout dépend des versions) de 449 km, selon le cycle WLTP. Question recharge, le SUV coupé embarque de série un chargeur AC de 11 kW et en option un chargeur 22 kW. La puissance de recharge DC atteint 130 kW. Un chiffre dans la moyenne du marché.

Dans les deux cas, l’intérieur du nouveau X2 est calqué (dans les grandes lignes) sur celui du X1. On retrouve ainsi une double dalle numérique, dont la partie centrale sera équipée du dernier système d’exploitation (OS 9.0), désormais basé sur Android Automotive alors que jusqu'ici les versions fonctionnaient sous Linux. Ce système, non équipé sur cette version présentée, autorisera les mises à jour OTA (à distance), proposera un accès au store d'applications et s'annonce comme plus performant.

Le mobilier, de bonne facture, se distingue sur la partie inférieure par un revêtement spécifique qui court le long de la planche bord. Les versions M se démarquent par plusieurs éléments sportifs à l'image des sièges baquets avec un logo lumineux, un volant sport et une sellerie Alcantara.

L’empattement est le même que celui du X1, à savoir 2, 69 m. Autrement dit suffisant pour offrir un espace très correct aux jambes pour des passagers mesurant 1,90 m. La banquette au découpage 40/20/40 ne coulisse pas et aurait mérité d’être un peu plus creusée pour offrir davantage d’espace à la tête pour les grands gabarits. Mais dans l’ensemble cela reste correct à condition d’être deux aux places arrière, la place du milieu servant de figuration.

Pas d'hybride rechargeable

Le nouveau X2 sera lancé dans un premier temps équipé de 4 cylindres thermiques et micro-hybridés. L’essence sera représentée par un 20 i de 170 ch en deux roues motrices (traction) et cette version 35 i de 300 ch proposée exclusivement en 4 roues motrices. Cette dernière abat le 0 à 100 km/h en 5,4 s et bénéficie de réglages spécifiques de la part de la division sport de BMW au niveau du châssis, de la direction et du freinage.

BMW a fait le choix de ne pas commercialiser de variante hybride rechargeable. En revanche le diesel est reconduit avec au lancement un 18 d de 150 ch en 2 roues motrices et par la suite un 20 d de 190 ch en 4 roues motrices.

Les nouveaux X2 et iX2 seront commercialisés en France au mois de mars 2024. Les tarifs n’ont pas encore été communiqués mais le supplément réclamé par rapport au X1 sera d’environ 2 000 €.