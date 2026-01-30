Les bons réflexes avant d'acheter : Caradisiac au coeur des modèles à moins de 30 000 € à Rétromobile

Cette année encore, le salon Rétromobile propose un espace dédié à l'exposition et à la vente de voitures de collection, ou du moins des "youngtimers" ou des anciennes, pour lesquelles l'engouement ne faiblit pas. Sur 1 500 m2 de surface dans le hall 4, ce sont environ 125 véhicules qui seront exposés, tous à moins de 30 000 € et tous cherchant leur nouveau propriétaire.

Entre les BMW E30 cabriolet, une belle Sunbeam Lotus, une Mercedes Classe E W124 comme neuve, une XJS sortie de grange et rénovée de fond en comble, ou encore une Citroën CX 2.5 disel Turbo 2, une Renault 25 V6 Turbo Baccara, et une multitude de Mini et Fiat 500, on ne sait plus où donner de la tête et le risque de craquer est grand.

Mais, troublé, et ému par la découverte de la perle rare, on peut vite en oublier les règles élémentaires de prudence en vigueur pour tout achat d'occasion, et plus encore pour des autos un peu anciennes. Nous avons donc décidé de vous les rappeler. C'est (un peu) enfoncer des portes ouvertes, mais ça ne coûte rien de réviser les bonnes pratiques. La vidéo ci-dessus résume rapidement ce qu'il ne faut pas oublier.

Et c'est ici l'occasion de rappeler que toute l'équipe Caradisiac est présente sur notre stand, justement dans le hall 4, juste à côté de l'exposition-vente. Nous sommes là pour prodiguer conseils, et même vous accompagner faire le tour d'une voiture qui vous intéresserait. N'hésitez donc pas à venir nous voir.

Rétromobile 2026 Informations pratiques Achetez vos billets pour Rétromobile Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3. Tarifs :

Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)

Tarif sur place : 25 €

Avant-première : 60 €

Enfants de moins de 16 ans : 12 €

Enfants de moins de 12 ans : gratuit Horaires :

Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h

Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30

Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h

Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30

Dimanche 1er février : de 10h à 19h Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !





